元プロ野球選手で、北海道日本ハムファイターズでプレーした杉谷拳士さん（34）が2025年10月28日、自身のインスタグラムを更新。大谷翔平選手が4打数4安打2ホーマーで、1試合9出塁の「異次元」の活躍をみせた、ワールドシリーズ第3戦を観戦したことを報告した。

「感動をありがとうございます」

日本時間28日の第3戦は、延長18回、フリーマン選手の劇的サヨナラホームランで決着。6-5でドジャースがブルージェイズを下した。大谷選手が「異次元」の活躍をみせるなど、もつれにもつれた試合展開で、両チームは「伝説の死闘」を演じた。

杉谷さんは「6時間39分の死闘！！笑顔あり、涙あり、ハプニングあり濃い1日でした」と振り返り、どうやら現地で観戦していたようだ。「選手の皆さんゆっくり休んで明日に備えてください」、「感動をありがとうございます」とつづっていた。写真では、杉谷さんは両手を挙げて、両眼を見開き、大興奮の様子だ。

続けて、「早くホテルチェックインしてシャワー入って歯磨こう...」とコメント。2枚目に公開されている写真をみると、大興奮から一転、目がしょぼしょぼとして疲れた様子の真顔の表情もみせていた。

この投稿には、「最高の寝不足ですね」「この試合に立ち合ってるだけで強運」「思いを運んでくれてありがとう」「こんな試合観れるなんてやっぱり持ってますねー」といったコメントが寄せられていた。