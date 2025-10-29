穂川果音、酸辣湯麺を食べるオフショットがかわいい　※「穂川果音」インスタグラム

　「ABEMA Prime」に気象予報士として出演している穂川果音が、29日までにインスタグラムを更新。食事中の姿を写したオフショットに反響が集まっている。

　170cmと抜群のスタイルを誇る穂川が「酸辣湯麺を見つけるとオーダーしちゃいがちです　夜になるとひんやりする季節に、すっぱ辛いラーメンって最高、、だよね？？　ちなみにこの日は、優しいスープのラーメンが食べたいなぁと話していたのに、オーダーしたのはサンラータンメンでした！！恐るべし！！」とつづり公開したのは、ラーメンを食べる食事シーン。

　肩が大胆に出た黒コーデの彼女が美味しそうに食事する姿が収められており、カメラ目線の笑顔も美しい。

　コメント欄にはファンから「果音さん美味しそうですね〜」「可愛い大好き」「超美しく超絶美しく桁違いに素敵です」「かのんさん、麺類好きですね　それに綺麗ですね〜」などの声が送られている。

■穂川果音（ほかわ かのん）
1986年2月12日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。イラストを描くことや季節に合わせた料理の提供を特技とし、気象予報士のほかに秘書検定2級、薬膳コーディネーター、防災士の資格も保有している。

引用：「穂川果音」インスタグラム（＠hokawakanonn）