アップルが2027年秋に発売する新型iPhoneは「iPhone 19」ではなく「iPhone 20」と名付けられると、調査会社のOmdiaが報告しています。

↑iPhone 19はやはりスキップか。

韓国で開催されたカンファレンスにおいて、Omdiaは「2027年上半期に、アップルはiPhone 18eとiPhone 18を発売する。その下半期には次世代のiPhone Air、iPhone 20 Pro、iPhone 20 Pro Max、第2世代の折りたたみiPhoneが発売される」と発言しました。

アップルは2017年の「10周年iPhone」の際、「iPhone 9」をスキップして「iPhone X（10のローマ字）」を投入しました。このことからも、iPhone 19ではなくiPhone 20（あるいはiPhone XX）が投入されることが有力視されています。

一方、iPhone 18が2026年の秋ではなく、2027年の春にiPhone 18eと共に投入されるという情報も以前から報じられていました。Omdiaによれば、2026年にiPhone 18が発売されないことから、パネルの注文量が一時的に2000万台削減されるそうです。

今後、折りたたみiPhoneの登場でiPhoneのラインナップはさらに枝分かれする見込み。将来モデルの名称と発売時期がどう変わるのかに注目です。

Source: MacRumors

The post 2027年、iPhone 19は飛ばして「iPhone 20」が登場する？ appeared first on GetNavi web ゲットナビ.