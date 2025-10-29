買えなかった人は大チャンス！SNSで超バズった100均スマホスタンド

ダイソーやスリーコインズなどで販売され、SNSでもかなり話題になった多機能スマホスタンドが、まさかのキャンドゥに登場していました！スタンドとして使えるだけでなく、テーブルに挟んだり、乗り物のテーブルなどに固定させることができるのが特徴。コンパクトに折りたためるので、お出かけや旅行などに便利ですよ！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：多機能携帯スタンド

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：H9.5×W3.5×D3.5cm

販売ショップ：キャンドゥ

JANコード：4978929357849

ついにキャンドゥにも登場！シーンや場所問わず使える『多機能携帯スタンド』

ダイソーやスリーコインズなどで販売され人気を集め、SNSでもかなり話題になった多機能スマホスタンド。

なんと、キャンドゥにも登場していたので、さっそく購入してきました！特に、スリーコインズの商品は売り切れてしまったので、買えなかったという方は必見ですよ。

今回ご紹介するのは、こちらの『多機能携帯スタンド』という商品。価格は330円（税込）です。

こちらのアイテムは、卓上、テーブルサイド、乗り物のテーブルなどで使えるのが魅力です。

折りたたむことでかなりコンパクトになるので、室内やお出かけ、旅行などさまざまなシーンで使いやすいですよ！

こちらのスマホ固定部分に、スマホを挟んで使用します。

回転する仕組みなので、スマホの向きは縦でも横でも使用できます。

角度調整も自由にできるのが嬉しいポイント！

見やすい位置にしっかりと調整することができます。

可動域が広くさまざまな場所で使えるのが嬉しい！

スタンド使用時はこんな感じになります。

土台の幅が絶妙でしっかり自立し、接地面が広いため安定感があります。

クランプレバーをスライドさせ、クランプ部分を開くことでテーブルなどに挟むこともできます。

こちらもしっかり固定されるので、テーブルが安定している限り、ぐらついたり画面が揺れることはありません。

ちなみに挟むテーブルの幅は35mm以内となっているので、それより幅が太いテーブルには取り付けることはできません。

さらに、クランプ部分とスマホ固定部分の間をぐるっと回せば、乗り物のテーブルなどに挟んで固定することも可能です。

スマホをずっと手に持っているのは疲れてしまいますが、これなら両手が空くので楽に動画視聴ができます！

今回は、キャンドゥの『多機能携帯スタンド』の魅力をご紹介しました。

場所やシーンを選ばず使えて、コンパクトに持ち運びできるのが気に入りました！お手頃価格で購入できるので、気になった方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。