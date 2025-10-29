南海電鉄はこのほど、１０月３１日から発売する記念乗車券「ＩＮＩ×ＮＡＮＫＡＩ 南海電鉄１日フリー乗車券」の発売方法を一部変更したと発表した。

現在、特急ラピートに１１人組グローバルボーイズグループ「ＩＮＩ」の新曲「ＴＨＥ ＷＩＮＴＥＲ ＭＡＧＩＣ」とのコラボラッピングを施して運行している。初のコラボを記念して発売される今回の記念乗車券は、ラッピングデザインと連動したＩＮＩメンバーによる特別な台紙が付いており、それぞれ１１種類用意されている。

当初はランダムでの発売としていたが、購入時にメンバーを選べるようにオンラインと臨時販売会のみとした。

オンライン販売は３１日午前１０時から、南海電鉄オンラインショップ（https://www.nankaidenshagoods.com/）で。また、臨時販売会は３１日、１１月１日の２日間、難波駅２階イベントスペース（中央口改札外）で、両日とも午前１０時から午後４時まで。メンバーの登場はない。

乗車券は南海電鉄全線が１日乗り放題で２５００円（税込）。限定１万部で予定販売数となった場合、販売を終了する。