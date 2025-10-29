100均のこれで即解決したよ！ズレるし安定しない…から解放！シンプルだけど有能なスタンド

タブレットスタンドって、ものによってはズレたり安定しないのが気になるところ。そんな問題を即解決してくれる商品が、実はダイソーにあります！細かく角度調整ができないシンプルなスタンドですが、その分安定感抜群で、滑り止め付きでズレにくいのがポイント。通気性が良いので熱がこもりにくく、使い心地もいいですよ！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：タブレットスタンド（滑り止め付）

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：縦20.5cm×横25cm×高さ10cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480587776

シンプルだけど安定感抜群！ダイソーの『タブレットスタンド（滑り止め付）』

角度調整ができるタブレット端末用スタンドは便利ですが、ものによってはズレたり安定感に欠けるのが気になりますよね…。そんな問題を解消してくれるタブレットスタンドが、実はダイソーにあります！

それが、こちらの『タブレットスタンド（滑り止め付）』。角度が固定されているタイプのタブレットスタンドです。

価格は220円。今回購入した店舗では、スマホグッズ売場に陳列されていました。

タブレット端末を置くだけという、とてもシンプルなスタンドです。

折りたためないタイプなので、持ち歩きには不向きとなっています。

ですが、安定感が高いので、自宅やオフィスに据え置いて使う分にはとても良いなと思います！

細かい調整はできないものの2種類の角度で使い分けられる！

角度が絶妙なので、タブレットを操作しやすいです。

プラスのような形状に穴がたくさん開いているので、熱がこもりにくいと感じました。

逆向きに使うことで、角度の変更ができるのも嬉しいポイント！

細かい調整はできないですが、2種類の角度で使い分けられるのは便利です。

裏に滑り止めが付いているのも使いやすさのポイント。

動きにくいうえ、角度が固定されているからこそ、安定感は抜群です！

ズレたり安定しにくいスタンドだと作業がしにくいですが、これなら集中できます。

今回は、ダイソーの『タブレットスタンド（滑り止め付）』をご紹介しました。

タブレットスタンドは角度よりも安定感を重視するという方には、とてもおすすめの商品だと思います！据え置きの使いやすいタブレットスタンドをお探しの方は、選択肢の1つに入れてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。