100均のこれで即解決したよ！ズレるし安定しない…から解放！シンプルだけど有能なスタンド
商品情報
商品名：タブレットスタンド（滑り止め付）
価格：￥220（税込）
サイズ（約）：縦20.5cm×横25cm×高さ10cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480587776
シンプルだけど安定感抜群！ダイソーの『タブレットスタンド（滑り止め付）』
角度調整ができるタブレット端末用スタンドは便利ですが、ものによってはズレたり安定感に欠けるのが気になりますよね…。そんな問題を解消してくれるタブレットスタンドが、実はダイソーにあります！
それが、こちらの『タブレットスタンド（滑り止め付）』。角度が固定されているタイプのタブレットスタンドです。
価格は220円。今回購入した店舗では、スマホグッズ売場に陳列されていました。
タブレット端末を置くだけという、とてもシンプルなスタンドです。
折りたためないタイプなので、持ち歩きには不向きとなっています。
ですが、安定感が高いので、自宅やオフィスに据え置いて使う分にはとても良いなと思います！
細かい調整はできないものの2種類の角度で使い分けられる！
角度が絶妙なので、タブレットを操作しやすいです。
プラスのような形状に穴がたくさん開いているので、熱がこもりにくいと感じました。
逆向きに使うことで、角度の変更ができるのも嬉しいポイント！
細かい調整はできないですが、2種類の角度で使い分けられるのは便利です。
裏に滑り止めが付いているのも使いやすさのポイント。
動きにくいうえ、角度が固定されているからこそ、安定感は抜群です！
ズレたり安定しにくいスタンドだと作業がしにくいですが、これなら集中できます。
今回は、ダイソーの『タブレットスタンド（滑り止め付）』をご紹介しました。
タブレットスタンドは角度よりも安定感を重視するという方には、とてもおすすめの商品だと思います！据え置きの使いやすいタブレットスタンドをお探しの方は、選択肢の1つに入れてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。