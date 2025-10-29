ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

ストリート感が漂う冬の主役【フィラ】のトレーナーが大注目！今だけAmazonで販売中！

51A7himZ-yL._AC_SX575_


大人気ブランドFILAの胸元ロゴハーフジップ裏毛スウェットが登場！左胸にレトロなブランドロゴの刺繍が施され、トレンドのハーフジップのデザインが特徴。胸のロゴは立体的な3D刺繍で、古着風でストリート感のあるスタイルを演出。さらに、脇にはシームポケットが付いており、引き手のラグランテープと裾のドローコードがアクセントとなっている。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

61TsyHbvxjL._AC_SY500_


裏毛素材を使用し、ロングシーズン着用可能な快適さ。柔らかくなめらかな肌触りでデイリーに活躍する一枚となっている。

→【アイテム詳細を見る】

71MnmlqRGUL._AC_SY575_


胸元には立体的な3Dロゴ刺繍が施され、古着風かつストリート感あふれるスタイルを引き立てる。

71Yno6CkJIL._AC_SY625_


脇のシームポケットや裾のドローコードなど、細部にこだわったアクセントがスタイリッシュな印象を与える。

→【アイテム詳細を見る】

71ufY9Y9xEL._AC_SX500_


ハーフジップ仕様で着脱しやすく、ユニセックス対応のデザインで男女問わずコーデに取り入れやすい。