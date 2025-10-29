ゆるっと着こなす旬のスウェット【フィラ】のメンズトップスが大好評！Amazonで販売中！
ストリート感が漂う冬の主役【フィラ】のトレーナーが大注目！今だけAmazonで販売中！
大人気ブランドFILAの胸元ロゴハーフジップ裏毛スウェットが登場！左胸にレトロなブランドロゴの刺繍が施され、トレンドのハーフジップのデザインが特徴。胸のロゴは立体的な3D刺繍で、古着風でストリート感のあるスタイルを演出。さらに、脇にはシームポケットが付いており、引き手のラグランテープと裾のドローコードがアクセントとなっている。
裏毛素材を使用し、ロングシーズン着用可能な快適さ。柔らかくなめらかな肌触りでデイリーに活躍する一枚となっている。
胸元には立体的な3Dロゴ刺繍が施され、古着風かつストリート感あふれるスタイルを引き立てる。
脇のシームポケットや裾のドローコードなど、細部にこだわったアクセントがスタイリッシュな印象を与える。
ハーフジップ仕様で着脱しやすく、ユニセックス対応のデザインで男女問わずコーデに取り入れやすい。
