プロレス界の“太陽神“Ｓａｒｅｅｅが２８日、都内で記者会見し１１・１０新宿ＦＡＣＥで行う主宰大会「Ｓａｒｅｅｅ―ＩＳＭ〜Ｃｈａｐｔｅｒ９〜」の主要対戦カードを発表した。

Ｓａｒｅｅｅはスターダムの鈴季すずとタッグを結成し、親友でスターダムのなつぽい、センダイガールズの橋本千紘と対戦する。

会見にはＳａｒｅｅｅとなつぽいが出席。Ｓａｒｅｅｅは、スターダムの１０・２７後楽園ホール大会でなつぽいへ１１・１０新宿への参戦を要求。その中で「私たち今、口きいてないんですよ。しばらくずっと」と観客に明かし、なつぽいへ「レスラーとして伝えたいことある」とメッセージを送っていた。

会見でなつぽいは「昨日のリング上で気になることがあって」と切り出すと、後楽園ホールのリング上でＳａｒｅｅｅが明かした「私たち今、口きいてないんですよ」の発言に「そうだったけ？」と問いかけ「うそだよね」と突きつけた。

これにＳａｒｅｅｅは「だからさ、私もいろいろ考えてるのよ」と返すと「私となつぽいが仲良くしてますよって言ったらさ、アナタ、またスターダムファンに言われるよ」と心配していたことを明かすと「Ｓａｒｅｅｅじゃあるまいし、ブーイングは来ませんよ私に」と否定。さらに口を利いてない期間を「一週間」と暴露し「ウチらにとっては長いけど」と明かすと、Ｓａｒｅｅｅは「私は、ウソをついてないんで、みなさん。ウソついたみたいに言うのはやめて」とたしなめた。

仲の良さが全開のトーク合戦を終え、なつぽいは、久々のＳａｒｅｅｅとの対戦に「緊張してます」と神妙に明かすと、Ｓａｒｅｅｅは今回のマッチメイクのについて鈴季とのタッグをスターダムで２度、一騎打ちし「唯一、スターダムの中で闘いの中でわかりあえた。闘う前と闘った後の印象がガラっと変わった。タッグを組むならＳａｒｅｅｅ―ＩＳＭのリングでしか叶わないなと思った」と明かした。

さらに対戦相手の橋本について１１・１６後楽園ホールで「橋本千紘１０周年記念大会」で一騎打ちするが「私にとって強くなるためには絶対いなきゃいけない存在」と思いを明かし、なつぽいについて「最近のなつぽいって、すごいくすぶっているなって感じがすごいしてて、このリングの中で、スターダムの中で」と明かすと「言い方は、すごい悪いけど…何だろうなぁ…飼い殺しにされているのかなって感じ？それってなつぽい次第だと思う。もっともっと上に来て欲しい。そんなきっかけになる試合になったらいいなと私は本当に思っています」と激辛な表現でエールを送った。

これになつぽいも「愛を感じたカード。すべてはリングの上でみせていくしかない。Ｓａｒｅｅｅだからこそ見えている私がいる」と受け止め「やりますよ。スターダムの人間なので、スターダムとしてもいろんなものを背負って立ちたい」と決意。Ｓａｒｅｅｅは「この闘いで私たちのレスラーとしてのどう向かい合っていく答えが出る試合になると思っている。なつぽいは、こんなもんじゃないと信じているんで、１００パーセント以上のなつぽいで潰しにきてほしい」と挑発。なつぽいは「無限パーセント以上の気持ちでＳａｒｅｅｅのことを潰しにいきます」と宣言した。

◆１１・１０新宿主要対戦カード

▼スペシャルタッグマッチ３０分１本勝負

Ｓａｒｅｅｅ、鈴季すず ｖｓ なつぽい、橋本千紘

▼タッグマッチ２０分１本勝負

ＣｈｉＣｈｉ、叶ミク ｖｓ 八神蘭奈、鉄アキラ

▼タッグマッチ２０分１本勝負

伊藤薫、ボジラ ｖｓ ＶＥＮＹ、ナイトシェイド

▼１０分１本勝負

岡優里佳 ｖｓ 望天セレネ

※あと１試合が今後、発表される。