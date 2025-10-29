〈「なんで16歳の女の子がこんな酷い死に方を…」トー横女子（16）が被害届まで出した“DV彼氏”との心中に辿り着いてしまった理由〉から続く

2023年3月、新宿歌舞伎町の「トー横」に通っていた女子高生のあきこさん（当時16）が、交際相手のAと一緒に命を絶った。

【写真】家族と一緒に暮らしていた頃から、外見が激変したあきこさん。

「心中なのですが、扱いとしてはお互いがお互いを殺した“殺人事件”の被害者になっています」（父・浩三さん）

あきこさんは交際相手のAからDVを受け、被害届も提出していた。しかしそれから約1カ月後に、2人は自殺に至っている。

その間に一体何があったのか。



ひとり暮らしを始めてファッションが変化したあきこさん

事件から1週間後に復旧したあきこさんのスマートフォンには、死へ向かう2人が交わしたメッセージが残されていた……。

亡くなったあきこさんが、交際相手のAから暴行を受けた後もAと連絡を取り合っていたことがわかったのは、スマートフォンの解析の結果だった。

「あきこのスマホは壊れていて、画面もバキバキになっていました。私は仕事柄スマホの復旧もしたことがあったので、あきこの考えていたことを知りたい一心で復旧作業をはじめ、1週間かけてどうにか開くことができました。パスワードは、仲の良い友人のペットの名前の語呂合わせでした」

「死のうぜ」「いつwえいまw」

スマートフォンの中には、あきこさんが亡くなる前日までAや友人とやりとりした内容が残っていた。

「LINEのメッセージなどは消されているところも多く、全てが見られたわけではないのですが、どうやら被害届を出した直後にはもうAと連絡を取り合っていたようです」

スマホのDiscord（コミュニケーションアプリ）には、あきこさんとAが亡くなる数時間前に交わした「自殺に関連するメッセージ」が残されていた。

〈A 死のうぜ （19:51）

あきこさん いつwえいまw（19:52）

A うん

めしくってそっちいくわ〉

「3月25日の20時頃にAから届いた『死のうぜ』というメッセージが発端でした。軽い感じで誘う雰囲気でした。それ以前にはAが『仕事がきつい』と愚痴るメッセージもあり、あきこはそのメッセージに応えたように見えました。何で娘を連れていくのか、死ぬなら1人で死んでくれ、と思わずにいられませんでした」

あきこさんとAの共通の知人を見つけ、事情を話すと「娘さんはトー横キッズでした」と始めて事実を知った。

トー横とは何なのか、そこであきこさんは何をしていたのか。浩三さんは自らトー横へ向かい、あきこさんを知る人たちを探して、写真を見せながら話を聞いて回った。すると何人かが、あきこさんの話をしてくれたという。

「トー横に足を踏み入れたのは初めてでした。集まっている若い子たちに片っ端から聞いて回ったのですが、最初はどうやって話しかければいいかわからず、誰がリーダーで、誰が危険で、誰が安全なのかもわからない。頼る人もいませんでした。それでもあきこの写真を見せると何人かが話してくれるようになり、あきこが“トー横キッズ”だったことがわかってきました。

トー横にいるのはもっと常識からかけ離れた怖い子が多いのではと思っていたんですが、話してみたらどこにでもいる普通の男の子と女の子でした」

「周囲のキッズたちは『なんでこんな子がトー横にいるんだろう』と」

あきこさんがトー横に居つくようになったのは、一人暮らしを始めた2カ月後の6月ごろで、歌舞伎町内のホテルで過ごすことが多かった。そこは、複数のキッズたちが飛び降りて命を落としたホテルでもある。

浩三さんの記憶の中のあきこさんは地味目のファッションだったが、「地雷系」のファッションで地べたに座る写真などもスマホに残されていた。まるで別人のようだった。

トー横であきこさんは「優しい子」という評判だった。

「鎮痛剤などのオーバードーズはしても、『大麻はしない』『パパ活はしない』と彼氏と約束していて、周囲のキッズたちは『なんでこんな子がトー横にいるんだろう』と思っていたそうです。困っている子がいたら助けたり、トラブルを起こして逃げ回っている子を匿っていたりした、とも言われました」

トー横で話を聞いて回る中で、Aについても徐々に情報が集まってきた。

「あきこのスマホに残っていたメッセージでは『仕事がきつかった』ということしかわかりませんでしたが、しかしトー横で話を聞いて回る中で、Aについてもわかってきました。

トー横には、若い子に薬のバイヤーなど法律スレスレの仕事をやらせる胴元のような男がいるんです。歌舞伎町内のホテルを借り切ってキッズたちを無料で宿泊させていたりしていて、逆らえない存在だと言います。Aはその男から危ない仕事を斡旋されて、人集めもしていたようです。本来なら防護服がいるようなタンク車の掃除で、リスクもあるのに月の給料は20万円。搾取されていた、と言っていいと思います」

「良かれと思ってやったことがこんな結果に……」

浩三さんはあきこさんがAからDV被害を受けた時に被害届の提出を促していたが、本人は実は被害届を出したくないと思っていたことも明らかになった。

「少年院から戻ってきたというトー横キッズの子が、当時あきこから相談を受けていたと教えてくれました。良かれと思ってやったことがこんな結果に……」

話を聞く中で、浩三さんはトー横に集まってきた子どもたちがグレーな仕事や売春に巻き込まれていく状況も目の当たりにした。

「トー横には普通の仕事に就くのが難しい子も多いですが、ホテル生活や外食を続けるには稼がないといけません。そこにつけこむ大人たちがいるのです。Aもそうやってグレーな仕事に手を出し『自分が辞めたら集めた子たちにも迷惑がかかる』と思い込んでしまって身動きが取れなくなっていたようでした」

そんな生活の中で、あきこさんとAは心中という最悪の選択にたどり着いてしまった。浩三さんは2人の関係性についてこう話す。

「妻とも話したのですが、信頼というのとは違う気がしています。恋愛のレベルでもない。あきこはAに依存していたし、おそらく互いに依存しあっていたんだと思います。一人暮らしは孤独だと思ったので、私は『何かあったら戻っておいで』と言っていたんですが。私たちを頼ってくれればと何度も考えるのですが、それはできなかったんでしょうね……」

葬儀のときも、浩三さんは「何で喪主の名前が自分なんだろう。何で喪主やってんだっけ？」とまだ現実と受け止めきれていなかったという。同時に、娘を自殺に追い込んだ事態の究明に人生を捧げようと誓ったという。

現在も浩三さんは、トー横に通っている。

「トー横に通うなかで、あきこを弔問したいという子たちと出会い、家に招きました。それは今も続いています。あきこが自殺した2023年は本当に多くの人が亡くなりました。私がトー横に通うようになって、『キッズたちが自殺するのを止めたい』と言っていた男性自身も亡くなったのはショックで、怖くなりました。

自分が話をしている子たちは明日も生きているだろうか？ と不安になるんです。女の子の売春や薬物、自殺などトー横には問題がたくさんあります。ただ支援したい気持ちはありますが、飲まれないように距離感にいつも注意しています」

「トー横に来る人たちは大人を信用できない人が多い」

それでも浩三さんがトー横通いを続けるのは、亡くなったあきこさんと同じような悩みを抱えている若者たちが多くいるからだ。

「トー横に来る人たちは大人を信用できない人が多い。トラブルに巻き込まれて、取っ組み合いになったこともあります。それでも、キッズの子たちをどうやって助けるのか。自分ができることはたかが知れていますが、どう接すればいいのかは考え続けています」

浩三さんは支援団体や、行政への働きかけも始めている。

「あの子たちがトー横に来るのは仲間がいるから。それなら行政側が宿泊施設を作ればいいのかもしれない。親と一時引き離して、安全を保証するシェルターが欲しい。自分でやりたい気持ちもありますが、そのためには会社を辞めないとできず現実的ではありません。ジレンマですね」

歌舞伎町では、今年10月13日にも14歳の女子中学生がビルから落下して死亡する事件が起きた。状況改善の糸口は見えていない。

◆◆◆

【厚生労働省のサイトで紹介している主な悩み相談窓口】

▼いのちの電話 0570-783-556（午前10時〜午後10時）、0120-783-556（午後4時〜同9時、毎月10日は午前8時〜翌日午前8時）

▼こころの健康相談統一ダイヤル 0570-064-556（対応の曜日・時間は都道府県により異なる）

▼よりそいホットライン 0120-279-338（24時間対応） 岩手、宮城、福島各県からは0120-279-226（24時間対応）

