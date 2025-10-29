目が合った瞬間にレジ行き確定！デザインがツボすぎる♡100均スマホグッズ

スマホストラップをつけるのに欠かせないストラップ用のシート。デザインを邪魔しないシンプルなものもありますが、シート自体がかわいいデザインになっていて、透明ケースから見せるのも人気です！今回ご紹介するのはダイソーのかわいいシート。消耗品なのでお手頃価格で手に入るのはうれしいですね。早速ご紹介します。

商品情報

商品名：ストラップホールシート2P デザイン

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：ハムスター 53×51mm／くま 53×57mm

耐荷重量（約）：300g

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4965534333313

ダイソーで見つけたスマホストラップシートがかわいすぎる♡

ダイソーのスマホグッズ売り場でかわいすぎるスマホストラップシートを発見！その名も『ストラップホールシート2P デザイン』です。

お値段は110円（税込）とお手頃価格ながら、ハムスターデザインのものと、くまデザインのもの2種類が入っています。

対応しているスマホケースは充電ケーブル用の穴の幅が1.2cm以上のもの。ケースの形状やサイズなどによっては使用できない場合があるので、パッケージ裏を確認してから購入すると安心です。

スマホケースが一気にかわいくなる♡

使い方は簡単で、Dカンを充電ケーブル用穴から出して、スマホケースにスマホを戻すだけ！

あとはDカンにストラップをつければ完成です！やわらかい素材なのである程度曲げたり、ねじれたりしても大丈夫そうですが、耐久性はそこまでではなさそう…。

あくまでこの手の商品は消耗品なので、ダイソーで手軽に購入して、へたってしまったら交換するという使い方がいいかもしれません。

今回はダイソーで購入した『ストラップホールシート2P デザイン』をご紹介しました。 とにかくデザインがかわいくて、透明ケースに挟むだけで一気に雰囲気が変わるスグレモノ。

このデザイン性で2つ入って110円（税込）はコスパ◎なので、ぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。