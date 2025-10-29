100均で売っているとは思えないほど高スペック！500円でも安いくらい♡憧れのおもちゃ

映画やドラマの世界でよく見るチェス。かっこいいけど購入するのはちょっとハードルが高いという方は、ダイソーのおもちゃ売り場をチェックしてみてはいかがでしょうか。なんとちゃんと遊べるチェスが550円（税込）で購入できるんです！収納しやすく、マグネット入りで盤面が崩れにくいのもポイント。早速ご紹介します。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：チェス

価格：￥550（税込）

サイズ（約）：24.5×12.5×3.5cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480640624

チェスが500円で買えちゃう？！ダイソーで見つけたおもちゃ

ダイソーのおもちゃ売り場で、なんとチェスを発見！チェスといえば、映画やドラマの世界でよく目にするアイテムで、お値段も高いイメージがありますよね…。

そんなアイテムが、なんとダイソーで550円（税込）で売られているのを発見！思わず購入してしまいました。

中には折りたたまれたチェス盤が！おもちゃ感はありますが、家でゲームを楽しむ分には十分です。

チェス盤を開くと中には駒が！駒の収納を盤にできるので、別途で収納を用意しなくて済むのはうれしいですね。

マグネット入りで盤面が崩れない！

駒の底にはマグネットが付いていて…。

盤にピタッとくっつく仕組み。そのため盤を軽く傾ける程度では盤面は崩れません。

さすがに駒の作りはチープなのでインテリアとしても楽しみたいという方には不向きですが、手軽にチェスを楽しみたいという方にぴったり！

折りたためばコンパクトなので、キャンプなどのアウトドア先でも楽しめますよ。

今回はダイソーで購入した『チェス』をご紹介しました。まさかこの値段で購入できるとは思わずびっくり！とてもおすすめなので、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。