ビジネスからプライベートまで

栄の夜が新たな出会いの舞台に

栄のスナック街を舞台に、1週間限定で開催中の「ビッグアドバンスナック」。

中小企業向け経営支援プラットフォーム「ビッグアドバンス」と、海外ビジネスマッチングサービス「ビッグアドバンスグローバル」による企画で、期間は11月2日(日)までなのでお見逃しなく。

愛知県社交飲食業生活衛生協同組合に加盟するスナック10店舗が、「ビッグアドバンス」のキープボトルでジャックされるという非常にユニークなイベントです。

スナックで乾杯から始まる

ビジネスの新しいご縁とは？

各店舗には「Big Advanceオリジナルキープボトルタグ」が付いたボトルを設置。

期間中、来店客はそのボトルから1杯を無料で楽しむことができます(一部店舗ではセット料金の支払いなど条件あり)。

この仕掛けを通じて、スナックに経営者やビジネスパーソンの社交場という新たなつながりを生み出すのが狙い。

気軽に1杯交わすうちに、思いがけないビジネスの縁が広がるかもしれません。

会社はつながってビッグになる！

今回の取り組みは、タレントの王林さんを起用した新テレビCMとも連動。

「会社はつながってビッグになる！」というブランドメッセージを、リアルな場で体感できる企画です。

名古屋の夜を舞台に、スナックという地域密着型の場を活用することで、プラットフォーム上だけでなく、対面でのネットワーク作りも支援してくれます。

Big Advanceとは？

全国約80の金融機関が導入する経営支援プラットフォーム。

取引先企業同士が金融機関の枠を越えてつながり、課題解決や販路拡大を支援しています。

2025年3月末時点で登録企業は約6万社、商談件数は延べ約20万件にのぼります。

「ビッグアドバンスグローバル」は、海外の企業と日本の中小企業をマッチングするグローバル版。

ASEAN諸国を中心に、国境を越えたビジネスの可能性を広げています。

夜のスナック街から始まる次の一歩！

今回の「ビッグアドバンスナック」は、そんな2つのサービスの理念を現場の出会いで体現する試み。

仕事終わりの一杯から、国内外のビジネスチャンスが生まれるかもしれません。

名古屋のスナック街が、いつもと少し違う熱気に包まれる1週間になりそうです。

【撮影協力】

カフェ&スナックれいちゃん家

(ママ玲子さん)

名古屋市中区栄4-12-20

イベント概要

ビッグアドバンスナック

【期間】

10/27(月)～11/2(日)

【会場】

栄・千種駅付近のスナック街

【協力】

愛知県社交飲食業生活衛生協同組合 加盟スナック10店舗

【内容】

Big Advanceキープボトルから1杯無料提供(条件は店舗により異なる)

【参加店舗】

中小企業がつながり広がる未来。その第一歩をスナックのカウンターから。

名古屋の秋の夜が、ビジネスもプライベートも新しい出会いで輝きそうな予感!?