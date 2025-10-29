「銚子丸創業祭」11月1日から開催/ “オーロラサーモン”半額など「半額祭り」や特別セット、総額500万円超プレゼントキャンペーンも

回転寿司「すし銚子丸」などを展開する銚子丸は、11月1日から1カ月間、「銚子丸創業祭」を開催する。開催店舗は「すし銚子丸」「すし銚子丸 雅」「江戸前すし 百萬石」「Standing 鮨 Bar Yasuke」で、店舗により一部内容が異なる。

銚子丸は1977年11月2日に創業し、千葉県を中心に、東京、埼玉、神奈川で92店舗を構える(2025年10月1日時点)。

2025年の創業祭では昨年に続き、週替わりで人気のネタを半額で提供する平日限定の「半額祭り」を展開。土日には対象商品を税込110円とする「110円祭り」を行う。今回はさらに「創業祭特別セット」として、平日限定の「劇団セット 喜び」と土日祝日限定の「劇団セット 感謝」を提供する。

創業祭初日の11月1日には「生本まぐろ解体ショー」を実施。60店舗以上の複数店舗で同時に解体ショーを行い、ギネス世界記録に挑むという。また「創業祭」期間中は、食事券などが当たるプレゼント企画も行う。

「銚子丸創業祭」のラインアップは以下の通り。いずれも税込価格で表記。

〈平日限定「半額祭り」週替わりで人気のネタが登場〉

11月の平日限定で、人気のネタを週替わりで半額にて提供する「半額祭り」を行う。実施期間は以下の通り。

◆第1週「オーロラサーモン」半額

期間:11月4日〜11月7日

価格:2貫 231円

◆第2週「活〆みやび鯛」半額

期間:11月10日〜11月14日

価格:2貫 275円

◆第3週「つぶ貝」半額

期間:11月17日〜11月21日

価格:2貫 198円

◆第4週「本まぐろ中とろ」半額

期間:11月25日〜11月28日

価格:2貫 297円

対象店舗は、「すし銚子丸」と「すし銚子丸 雅」(アリオ橋本店を除く)の全店舗。

〈土日限定「110円祭り」〉

11月1日から11月30日までの5週間にわたり、土日限定の「110円祭り」を展開する。対象商品は以下の2品。また土日祝日限定で「生ビール 中ジョッキ」を半額の税込357円で提供する。

◆土曜日:「びんちょうまぐろ」1貫 110円

◆日曜日:「海老」1貫 110円

こちらも対象店舗は、「すし銚子丸」と「すし銚子丸 雅」(アリオ橋本店を除く)の全店舗となる。

〈平日･土日祝日、限定販売の「創業祭特別セット」〉

◆平日限定「劇団セット 喜び」968円

内容:本まぐろ中とろ、北海道産かれい、生海老、いか、いくら軍艦

◆土日祝日限定「劇団セット 感謝」1,738円

内容:本まぐろ大とろ、みやび鯛、活蝦夷あわび、ぼたん海老、うに軍艦

「銚子丸創業祭」開催スケジュール

〈ギネス挑戦記念、土日祝日限定「生本まぐろ」〉

「生本まぐろ解体ショー」のギネス世界記録への挑戦を記念して、土日祝日に数量限定で「生本まぐろ」を提供する。アリオ橋本店では価格が異なるとしている。

◆「生本まぐろ」3貫 854円

「生本まぐろ解体ショー」同時開催でギネスに挑戦

〈プレゼント総額500万円超、「縁アプリ」2周年祭キャンペーン〉

「創業祭」期間中には、銚子丸公式アプリ「縁アプリ」の2周年記念キャンペーンも展開する。アプリを通じたプレゼント企画で、対象店舗は「すし銚子丸」「すし銚子丸 雅」「江戸前すし 百萬石」「Standing 鮨 Bar Yasuke」。

最大20,000円分の食事券が当たる企画などで、プレゼント総額は500万円を超えるとしている。キャンペーン概要は以下の通り。

◆「最大20,000円分の食事券が当たる!食事券プレゼント!」

会計時に会員証を提示することで自動応募されるプレゼントキャンペーン。会計金額 税込3,000円ごとに1口応募可能。

◆「豪華賞品が当たる!銚子丸･オールスタープレゼント!」

豪華賞品に応募できる抽選プレゼント企画。会計金額 税込1,000円ごとに抽選券を1枚獲得できる。

◆「縁ランクをチェック!ランク別プレゼントキャンペーン!」

来店者のアプリランクに応じてクーポン･特別ギフトをプレゼントするキャンペーン。

「縁」は会計金額に応じて貯まるポイントで、獲得した「縁」数によりランクが決まる。6ランクあり、ランクが上がるとポイント付与率がアップする。貯めた「縁」で特典と交換できる仕組み。

また、11月1日･2日の2日間限定で、来店したアプリ会員向けに「創業祭記念特別480円値引券」を配布する。レジにて「縁アプリ」を提示し、会員証の二次元コードの読み取りを行った人が対象となる。来店回数にかかわらず、配布は1会員につき1枚まで。

さらに、期間中の来店履歴に基づいたクーポンプレゼント企画も実施。複数店舗でクーポンが受け取れるとしている。

「縁アプリ 2周年祭キャンペーン」開催

株式会社銚子丸 公式サイト