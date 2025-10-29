10月27日、第38回東京国際映画祭が開幕し、オープニング作品として映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』が上映された。上映前の舞台挨拶には、主演の吉永小百合、共演ののん、そしてメガホンを取った阪本順治監督が登壇した。本作は、女性として世界で初めて最高峰エベレストの登頂に成功した登山家・田部井淳子さん（2016年没）をモデルにした物語。人生の全てをかけて「てっぺん」に挑み続けた主人公の多部純子を吉永小百合が、その青年期をのんが演じる。さらに、夫・正明役に佐藤浩市、登山の相棒で盟友でもある北山悦子役に天海祐希と、豪華なキャストが集結している。

【画像】「サプライズで富山まで来てくださって、感激しました」舞台挨拶での吉永小百合とのん



©2025「てっぺんの向こうにあなたがいる」製作委員会

◆◆◆

ステージに登場した3人は、満員の客席を前にそれぞれ挨拶。主人公・多部純子役を演じた吉永は、「この映画をご覧に来てくださいまして本当にありがとうございます」と感謝を述べ、青年期の純子を演じたのんは、「こうやってオープニングに選ばれた作品の舞台挨拶ということで、吉永さん、阪本監督とこの場に立てるのが本当に嬉しいです」と喜びを語った。

続いて阪本監督は、「昨今はスマホとかパソコンで映画を見る方も多いんですが、作り手としては非常に辛いものがありまして。今日皆さんには、大きなスクリーンと僕らが計算した音響設備で、是非この映画を堪能してください」と語った。

吉永「田部井さんの大ファンになりました」

女性初のエベレスト登頂という偉業を成し遂げた田部井淳子さんの人生が元になっているこの映画。演じるにあたり、どのような思いを抱いていたのかを司会者に問われた吉永は、「私は、2012年に淳子さんにお目にかかっているんですね」と、本人との出会いを振り返った。

「本当に明るくて積極的で、生き生きとしていらっしゃる彼女の大ファンになりました。ですからこのような役がやれるっていうことも、もうとても幸せなことです」

この日、和装の吉永が締めていた帯には、正面に田部井さんの写真、背面にはエベレスト登頂当時に田部井さんが撮影したという山の写真が。「田部井さんも一緒にこのオープニングの上映に立ち会っていただく」という気持ちだったという。

また、吉永自身も20代の頃は山登りが大好きだったとのこと。「今回の撮影は、皆さん『大変だったんでしょう』っておっしゃるんですけれども、なんか楽しく富士山にも他の山にも登り……」と、撮影を楽しんだ様子を明かした。

サプライズで駆け付けた吉永小百合

純子の青年期を担当したのん。同じ人物を演じるため、撮影中に吉永との共演シーンはなかったが、忘れられないエピソードがあったという。

「私はクランクアップの日に、富山で撮影があったんですね」

その撮影場所は駅から遠く、行きづらい場所だった。ところが、

「サプライズで、吉永さんが現場にお1人で駆けつけてくださったんです」

このサプライズに、現場は大きな喜びに包まれたという。

「その日は富山の山での撮影を終えて、みんなくたびれてたんですけど、吉永さんが来てくれたっていうので、本当に報われた気持ちになって。喜びで溢れてた印象が残っています」

このエピソードを受け、吉永は「新幹線に乗って富山の駅行って、そこからホテルに行ってどこで撮影してるか聞いたんですよね」と当時を回想。ホテルでは撮影場所はわからず、吉永がプロデューサーに電話して聞くと、「そこから1時間ぐらいかかる」と遠回しに止められたそうですが、「どうしてもなんか皆さんにお疲れ様を言いたくって」と、タクシーで1時間かけて現場に向かったことを明かした。

レッドカーペットはあと1キロ長くても良かった

上映に先立ち、日比谷で行われたレッドカーペットイベントにも参加した3人。映画ファンからの大きな声援に、特別な思いを感じたという。

吉永は、「日本でレッドカーペットを歩くのはほとんど初めてだったんですね。ですからもうなんかワクワクしましたし、たくさんの方が映画っていうものに興味を持って応援してくださってるんだっていうことを実感しました」。過去にモントリオールでレッドカーペットを歩いた経験はあるものの、「今日はまた格別でした」と感慨深げな様子を見せた。

のんも、「吉永さんと阪本監督と一緒に3人で歩けたっていうのが本当に嬉しくて幸せでいっぱいです」と満面の笑み。阪本監督は、「監督を37年やってますが、吉永さんと一緒にレッドカーペットを歩くとは思ってもみませんでした。しかものんさんと。あと1キロ長くても良かったかな」とユーモアを交えて会場を沸かせた。

ちょっと人生が豊かになる映画

舞台挨拶の最後には、これから映画を鑑賞する観客へメッセージが送られた。

のんは、「この映画を見ると、『あ、私もこんな風に生きられたらいいかもしれない』って思うような、ちょっと人生が豊かになるような映画だと思うので、皆さんの心に届いたらいいなと思います」と語った。

吉永は、「撮影中はのんさんとこういう風に隣り合っておしゃべりするようなことは全くできなかったので、今日はずっとご一緒させていただいてとても嬉しい気持ちです」と、のんとの登壇を喜び、「この映画がどうぞ皆様のお心に届きますようにと今祈っております。ごゆっくりご覧ください」とメッセージを送った。

最後に阪本監督が、「今日ご覧になって、もし気に入っていただければ、また公開後に劇場でどなたかをお誘いの上ご覧いただければ」と呼びかけた。そして、「今日オープニングで来てくださった皆さんにだけ特別にお知らせします」と前置きし、こう締めくくると会場は爆笑に包まれた。

「監督だから言えることですが、この映画、実は2回目が一番面白いです」

『てっぺんの向こうにあなたがいる』

吉永小百合

のん

木村文乃 若葉竜也

工藤阿須加／茅島みずき 円井わん 安藤輪子 中井千聖 和田光沙

天海祐希／佐藤浩市

監督：阪本順治

脚本：坂口理子 音楽：安川午朗

原案：田部井淳子「人生、山あり“時々”谷あり」（潮出版社）

製作総指揮：木下直哉

製作：「てっぺんの向こうにあなたがいる」製作委員会 木下グループ 朝日新聞社 読売新聞社 報知新聞社

制作プロダクション：キノフィルムズ／ドラゴンフライ 配給：キノフィルムズ 協力：一般社団法人 田部井淳子基金

©2025「てっぺんの向こうにあなたがいる」製作委員会

（週刊文春CINEMAオンライン編集部／週刊文春CINEMA オンライン オリジナル）