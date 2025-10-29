ローソンストア100『濃い旨っ！チャレンジ』開催 盛りすぎ・辛すぎに続く“濃い味”フェア
ローソンストア100が運営する「ローソンストア100」は、新ストアコンセプトである「あたらしい・おいしい・うれしい」の「おいしい」、「うれしい」の一環で、11月5日から18日まで、秋冬にぴったりの“濃厚な味わい”をテーマにした「濃い旨っ！チャレンジ」を開催し、全18品を発売する。
【写真】卵黄たっぷりでリッチな味わいの『濃厚カルボナーラ』
同店では、今年6月に“盛りすぎチャレンジ”、7月には“辛すぎるかも？チャレンジ”を実施し、好評に。こうした企画は、日常の中にちょっとした驚きや楽しさを届ける「チャレンジする企業」としての姿勢を体現するもの。今回の「濃い旨っ！チャレンジ」は、その第3弾として、秋冬の食欲をさらに盛り上げる濃厚な味わいに挑戦する。
秋から冬にかけては、気温の低下とともに「しっかり食べたい」「濃い味が欲しくなる」といったニーズが高まる季節。夏場に好まれるさっぱり系のメニューから一転、チーズやチョコレート、クリームや味噌といった“濃厚食材”が注目されやすくなる季節になる。
また、この時期はイベントや人が集まる機会も多く、食卓やおやつの時間に「満足感のある濃厚メニュー」が求められやすい時期。同店では、こうした季節特有の消費者心理に着目し、弁当・スイーツ・麺類まで幅広いジャンルで「濃くて旨い」をテーマにした18品を取りそろえた。
■商品詳細（全て税込み価格）
『濃厚クワトロチーズソースのデミハンバーグ弁当』538円
デミグラスソースの旨みに、4種類のチーズソース（チェダー･ゴルゴンゾーラ･ペコリーノ･パルミジャーノレジャーノ）を合わせたぜいたく仕立て。とろける濃厚さで寒い季節にぴったり。
『こってりホルモン弁当（味噌だれ）』538円
豚ホルモンをこってり味噌味に仕上げた。柔らかく煮込んだホルモンの旨みと、濃厚味噌だれのコクがご飯と相性抜群で、スタミナ満点の弁当。
『濃厚バター醤油コーンおにぎり』167円
バター醤油風味のご飯にコーンを混ぜ込み、バターソースをトッピング。コーンの甘みとバター醤油の香ばしさが広がり、手軽に“濃い旨”を楽しめる一品。
『濃厚カルボナーラ』430円
通常のカルボナーラソースよりも卵黄ソースをたっぷりと使用し、濃厚な味わいに仕立てた。クリーミーでとろりとしたソースがパスタに絡み、リッチな味わいを最後のひと口まで堪能できる。
『濃い旨っ！チーズパン』149円
チーズ味クリームとキューブチーズを包み、表面に粉チーズをつけて焼き上げた濃厚仕立てのチーズパン。3種のチーズが重なり合うことで濃厚なコクと香ばしさを、ひと口ごとに楽しめる。
『濃い旨っ！ソース焼きそばパン ガツッと紅しょうが』146円
従来の焼きそばよりもソースを増やすことで濃厚に仕上げ、更に追いソースをかけた。濃厚好きのための焼きそばパン。たっぷりトッピングした紅しょうがの「ガツッと」くる旨さも楽しめる。
『濃い旨っ！モンブランケーキ』270円
渋皮栗を使用した風味豊かなマロンクリーム、マロンダイス、マロンホイップとマロンづくしにした濃厚仕立てのモンブラン。口一杯に広がる栗の豊かな香りでぜいたくな秋の味覚を存分に味わえる。
『濃い旨っ！ティラミスケーキ』270円
北海道産マスカルポーネチーズをふんだんに使い、濃いめのコーヒーシロップ・コーヒークリームで仕立てた濃厚ティラミス。ほろ苦さと甘さのバランスが絶妙で、大人も満足できる本格派スイーツに仕上げた。
