日本時間２９日に米ロサンゼルスで行われている大リーグのワールドシリーズ第４戦で、ドジャース（ナ・リーグ）の大谷翔平が七回途中、リードを許した状態で降板した。

ワールドシリーズで初登板した大谷。初勝利はならなかった。（デジタル編集部）

三回にライバルのゲレロに逆転２ランを浴びた大谷だが、その回以外は、ほぼ完ぺきにブルージェイズ（ア・リーグ）打線を抑えていた。初回のピンチは不運な当たりそこねの内野安打で広がったもの。四回には三者連続三振を奪った。最速９９・０マイル（約１５９・３キロ）の速球と大きく横に曲がるスイーパーを中心にメジャー最高打率を誇る強力ブルージェイズ打線を抑えていた。ゲレロも本塁打を浴びた打席以外は三振と中直だった。

しかし七回、先頭の６番バーショに中前打、７番クレメントに左中間への二塁打を許した。クレメントの当たりは、９６・３マイル（約１５５・０キロ）の直球が内角低めに決まったが、フェンスまで届いたもの。疲れがあったか、ここで降板となった。

この後、２番手の左腕バンダが適時打を浴びるなど２者がホームにかえり、大谷は７回３分の０、６安打１四球６三振で４失点。クオリティースタート（ＱＳ）もクリアできなかった。