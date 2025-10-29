〈「マンションは目黒」「家事はきっちり分担」身長180センチ・有名私大卒の高年収男性と結婚できたけど…34歳女性の結婚生活が「たった6年で破綻」したワケ〉から続く

50歳を迎え、「他の人とは違いすぎる」「あの頃に戻りたい」と人生を振り返るようになったのは、東京都出身・在住の富永嘉代子さん（50）。

大学卒業後、現在は派遣事務とアルバイトで年収約330万円。79歳の母と同居している。彼女はなぜ今の人生を憂うのか？ そこには、残酷な「非正規女性のリアル」があった――。社会問題化しつつある「ミッドライフクライシス」（中年の危機）に直面した50代を追った、増田明利氏によるルポルタージュ『今日、50歳になった―悩み多き13人の中年たち、人生について本音を語る』（彩図社）から一部を抜粋してお届け。なお、登場人物のプライバシー保護のため、氏名は仮名としている。（全3回の2回目／続きを読む）



離婚後、34歳で始めた「転職活動」は…

東京に戻って職探しを始め、2か月足らずで外資系銀行の契約社員として採用された。簿記2級、パソコン検定1級の資格があること。ブランクはあるが経理業務の経験があることが評価されたようだ。

「仕事は面白かったし、やり甲斐もあった」

年収は480万円ぐらいまで上がっていったが正社員にはなれなかった。

「ここには丸4年勤めたのですが、日本での事業を縮小するということで退職することになりました」

当時の幹部が言っていたのは、これからは日本より韓国、中国の時代になる。日本はオフィス費用が高すぎるなど。

「前の年に東日本大震災があって、本国から来ている人は、日本は自然災害のリスクが大きいとも言っていたそうです」

日本支店は連絡事務所に格下げ。韓国のソウル、中国の上海、大連に進出する。なので日本採用のスタッフは雇止め。こういうことにされた。

「さすがは外資。ドライだしスピードが速いと感じたものです」

また就職活動をやることになったが年齢は38歳になっていたから厳しいの一言。

「なぜ離婚したのか？」と聞いてくる会社も…

「転職サイト経由でエントリーしても面接すらできずにお断りメールが来たり、何の連絡もなかったりでした。ハローワークにも通ったけど同じでした」

数社は面接できたが不採用の通知ばかり。端から採用する気はないがハローワークの紹介だから、形だけ面接をやっているという感じだったという。

他にも「貴方も変わってますな。そろそろ40歳でしょ、今さら就職でもないよね」「なぜ離婚したのか？」「この先もずっと独り身でいるつもりなのか？」など無礼な言葉を浴びせられて不愉快極まりなかった。

「両親が60代後半になっていたので介護や支援が必要になったときにどうするのか突っ込まれました。こういうことは想定していなかったので返答できなかった」

就職サービス会社はもっと露骨。「貴方に紹介できる仕事はありません」と言われて言葉を失った。

「失業手当はとっくに終わり。預貯金を取り崩すタケノコ生活だったので繋ぎのつもりで派遣労働に入ったわけです」

直接雇用だとまったく相手にされないのに派遣なら紹介がある。

「派遣の振り出しは信販会社。その後は教育産業、消費者金融、化学メーカー、食品会社など。1年から2年半の期間であちこち行かされました。配属されたのはどこも経理事務と事務機器操作でした。どの会社も派遣スタッフが主戦力という感じです。部門長と次長クラスの人、担当業務の責任者は正社員だけど、その下は契約社員が数人。あとは派遣スタッフが十数人いて現場を動かしている。こういう布陣でした」

時給はずっと1460円に固定されたまま、昇給はまったくなかった。

「月20日稼働するとして月収は23万円と少々。手取りはなんとか18万円ぐらい。一般的なアルバイトよりは良いけど、生活するので精一杯ですよ」

突如やってきた「コロナ渦」

どこも正社員登用ありとなっていたけど、声が掛かったことは一度もなし。派遣仲間も同様で契約社員にすらなれないのが現実だった。派遣先の人たちとの関係は悪くなかったが、仕事や職場の人間関係に慣れた頃に別の会社に回されることがあり、また新たに関係を構築していくのが面倒くさいと思うことがあった。

「仕事の継続性、身分の保証、収入。どれをとっても正社員の方が良いわけだけど、年齢も40代半ば近くになっていたのでもう動かない方が得策かなと思いましたね」

派遣で働きながらたまにハローワークで情報を集めたが、積極的にここで働きたい、この仕事をやってみたいというものは少なかった。

「小さな印刷会社や食品会社の作業職、地域型スーパーの店員、介護職見習い、警備員、運転手。こういう求人は多いのだけど」

賃金は派遣とほとんど同じ水準。これならオフィスワークの方が良いと思った。

新型コロナが流行し始めた2020年の年初頃は飲食店チェーン本部の庶務課で事務仕事をしていたが、営業自粛や時短営業などの影響で業績が低迷。結果、非正規の派遣はいらないと雇止めになった。

〈「独身、子なし、非正規の中年女は“透明人間”」自分の居場所はどこにもない…50歳女性が嘆く「正社員ばかりを優遇する」社会のひずみ〉へ続く

（増田 明利／Webオリジナル（外部転載））