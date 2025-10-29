10月28日、譜久村聖がInstagramを更新した。

【写真】ずぶ濡れになった後のレインコートSHOTなども公開

29歳の誕生日を迎える10月30日に、写真集の限定版『Versl’Aube』、通常版『瑠璃藍』を2冊同時発売する譜久村は、今回の投稿で、「写真集発売まであと2日」と告知。

続けて、「雨に打たれながら撮ったshotは 通常版と限定版、どちらに載ってるでしょう？！」「#市場で急遽買った服 #1番の頑張りどころでした」などとハッシュタグを添えて綴ると、ウエストから背中部分にかけてカットが入ったワンピースを着用し、雨の中でポーズをとる写真や、軒下で撮影している様子、“着るの遅いレインコート”とコメントを添えた濡れている状態でのレインコート姿などを公開した。

この投稿に対し、ファンからは、「雨すっご！？ ある意味貴重なshot！」「水も滴るいい女すぎる！」「ハプニングをむしろ活用してくのかっこいい！」「味があって素敵」「お肌も白くて細くて綺麗」「可愛すぎる」などの声が寄せられている。

2011年にモーニング娘。の9期メンバーとして加入し、グループを卒業した現在はアーティストとしてソロデビューを果たし、今年4月に1stシングルを発売した譜久村。今回触れていた写真集は、初めて訪れるベトナムで“原点回帰〜新しい旅のはじまり”をテーマとして撮影が敢行され、限定版・通常版はすべて違うカットが掲載されているとのことだ。

