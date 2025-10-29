食べ過ぎた後悔は不要！体脂肪にしないために知っておくべき3つの心構えとやること

ダイエットをがんばっている時でも、つい食べ過ぎてしまうことはありますよね。そんな時は自分を責めすぎないでくださいね。すぐにリセットして、前向きな気持ちで仕切り直しましょう！

ダイエット中の食べ過ぎを後悔する前に知っておくべき3つの大切なことをご紹介します。

ポイント1：カロリーは「一週間単位」で調整してOK

食事のカロリー管理は、「毎日きっちり守らないといけない」とプレッシャーに感じてしまいがちですが、そんなことはありません。「カロリーは一週間平均で考える」でOKです。

実は、ダイエットを成功させている多くの方は、長期的な目線でカロリーが適正になるように上手に調整しています。ぜひこの柔軟な考え方を取り入れてみてくださいね。

夜に飲み会がある、お付き合いで外食に出かけるような時には、その日の昼食を軽めにしたり、翌日の運動を少し増やしたりと、一週間の中で調整していくことがポイントです。柔軟な考え方にすることで、精神的な負担がぐっと軽くなり、ダイエットをもっと楽しく続けられるはずです。

ポイント2：食べ過ぎてもすぐに体脂肪になるわけではない

気をつけていても、思わず食べ過ぎてしまうのは、誰にでも起こることです。まずは、食べ過ぎが体脂肪になるまでの体の仕組みを、分かりやすく理解しておくと安心です。

食事で摂った糖質は、「グルコース」というエネルギー源に変換され、まずは肝臓に貯蔵されます。食べ過ぎが続いて、このグルコースが肝臓に貯蔵しきれなくなると、余った分が徐々に脂肪となって蓄積されていくのです。

つまり、食べ過ぎたその日に、すぐに脂肪となって定着するわけではありません。大切なのは、食べ過ぎてしまった翌日の調整。食事を軽めにして、余分な糖質をリセットしてあげれば大丈夫です。