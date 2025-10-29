¤½¤ê¤ã¥à¥³¤âÆ¨¤²½Ð¤¹¤ï¡ÄÄ«¥É¥éŽ¢¤Ð¤±¤Ð¤±Ž£¤¬ÅÁ¤¨¤ëŽ¢²È¤Îµ¾À·¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¹¥¥ëŽ£
¢£ÂççÏ¤ÎÌ»¤¤¤Ó¤ê¤È¡¢¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤±¤Ê¤¤ºÊ
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¡£¡Ö¸È¤Ë¤è¤ë²Ç¤¤¤Ó¤ê¡×¤Ï¥É¥é¥Þ¤ÎÄêÈÖ¤À¤¬¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×½øÈ×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂççÏ¤Ë¤è¤ëÌ»¤¤¤Ó¤ê¡×¡õ¡Ö¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤±¤Ê¤¤²Ç¡×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¼ç¿Í¸ø¡¦¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Î¾¾Ìî²È¤Ë¡¢¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤¬Ì»Æþ¤ê¤¹¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¿·º§À¸³è¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
»þÂå¤ÏÌÀ¼£¡£Ë×Íî¤¹¤ëÉð²È¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯¤¶¤ó¤®¤êÆ¬¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¡¢À¤¤ò¤¦¤Þ¤¯ÅÏ¤êÊâ¤¯¼Ô¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¥È¥¤ÎÁÄÉã¡¦´ª±¦±ÒÌç(¤«¤ó¤¨¤â¤ó)¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Éð»Î¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ì¡¢¤Èñþ¤ò·ë¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤ÎÃË¤â¤¤¤¿¡£¤½¤Î´Ö¤ÇÃè¤Ö¤é¤ê¤ó¤ËÍÉ¤ì¤Ê¤¬¤éÀ¤´Ö¤ËÙæ¤Þ¤ì¤ë¡¢¥È¥¤ÎÉã¡¦»ÊÇ·²ð(¤Ä¤«¤µ¤Î¤¹¤±)¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢Ì¼²Ä°¦(¤«¤ï¤¤)¤µ¤À¤±¤ÏÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¿Í´Ö¤â¤¤¤ë¡£
¢£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â»Ä¤é¤Ê¤¤¸½¶â¡¢Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤ÅØÎÏ
ÉÏµç¤ÎÃæ¡¢¼¡ÃË¤Î¼«Ê¬¤Ë±¿¤Ï²ó¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¸«Äê¤á¤Æ¡¢¾¾Ìî²È¤ËÌ»Æþ¤ê¤·¤¿¶äÆóÏº¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¶¯À©¤µ¤ì¤ëÉð²È¤é¤·¤µ¡×¡ÖÀ¸³èÈñ³ÍÆÀ¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¡×¡Ö¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Þ¤¬¤¤¤ÎÂççÏ¡Ê¤¸¤¸ÍÍ¡Ë¤ÎÃÃÏ£¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼¡Âè¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
²Ë¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¸¤¸ÍÍ¤Ï·õ¤Î·Î¸Å¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ö¹ø¤¬Æþ¤Ã¤È¤é¤ó¡ª¡×
¡Ö³Ê¤ÎÄã¤µ¤¬É½¤ì¤Á¤ç¤ë¡ª¡×
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¾¾Ìî²È¤ÎÅö¼ç¤ÏÌ³¤Þ¤é¤ó¡ª¡×
¶äÆóÏº¤Ï¤¤¤Á¤¤¤ÁÀ¸²È¤Î¿ÈÊ¬¤ÎÄã¤µ¤ò¤¤¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï¤¸¤¸ÍÍ¤â°Î¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤¤¤¨¤ëÎ©¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¾¾Ìî²È¤Ë¤ÏÇüÂç¤Ê¼Ú¶â¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤òÊÖ¤¹¤¿¤á¤Ë¥È¥¤âÉ¬»à¤Ë¹©¾ì¤ÇÈ¿Êª¤ò¿¥¤ë¤¬¡¢·Ð±Ä¼ç¤ÎÌ¾²È¡¦±«À¶¿å²È(¤¦¤·¤ß¤º¤±)¤â»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤Ï¹³¤¨¤º¡¢¤È¤¦¤È¤¦ÅÝ»º¤ÎÍ«¤ÌÜ¤ËÁø¤¦¡£
¢£¡Ö²Ô¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐºÊ¤¬Í·½÷¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¾Ç¤ê
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¡ÖÌ»ÅÂ¡×¤Î¸ª¤Ë½Å¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤Î¤·¤«¤«¤ë¡£¤¤¤¯¤é²Ô¤¤¤Ç¤â¶â¤ÏÊÖºÑ¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤è¤½¼Ô¤Î¶äÆóÏº¤Ë¤Ï¡¢¾¾Ìî²È¤Î¼Ú¶â¤ÎÁí³Û¤¹¤éÃÎ¤é¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£
¼Ú¶â¼è¤ê¤¬¡ÖÊÖ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¥È¥¤òÍ·³Ô¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æµ¢¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¶ä¼¡Ïº¤Ï¤¿¤áÂ©¤Þ¤¸¤ê¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤È²Ô¤¬¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡Ä¡Ä¡×¤È¿¼¹ï¤Ê´é¤ÇÏ³¤é¤¹¤¬¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¤Î¤ó¤¤ÊçÏ¤Ï¡Ö¤è¤¦¤¤¤¦¤¿¡ª¡¡µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¾¡×¤ÈË«¤á¤ë¡£¡Ö¥Ï¥¡¡Ä¡Ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ïµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÊÖ»ö¤ò¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¡¢¶äÆóÏº¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¼«Âº¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¼«Ê¬¤Î¶ìÏ«¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ä¤é¤µ
¤µ¤é¤Ë¤Ä¤é¤¤¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¶ì¤·¤µ¤¬ÇÛ¶ö¼Ô¤Î¥È¥¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¡£¥È¥¤â»Å»ö¤È¡¢À¸²È¤Î±«À¶¿å²È¤Î´ÇÉÂ¤ÇË»¤·¤¯¡¢É×¤ÎSOS¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤±¤Ê¤¤¡£É×ÉØ¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£¤Ç¤¢¤ëÌë¹¹¤±¤Î¡Ö²øÃÌ¡×¤Î»þ´Ö¤Ë¶äÆóÏº¤¬¶òÃÔ¤ò¤³¤Ü¤·¤Æ¤â¡¢ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤â¤É¤«¤·¤¯¡¢°¥¤ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¼Â²È¤â¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¡¢¼«¿È¤â¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¡¢¥Ñ¥ó¥¯À£Á°¤Î¶äÆóÏº¡£¼Ú¶âÊÖºÑ¤Î¤¿¤á¤ËÍ·³Ô¤ÎµÒ°ú¤¤Þ¤Ç»Ï¤á¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤òÂççÏ¤Ë¸«¤È¤¬¤á¤é¤ì¡¢¤½¤ó¤Ê²¼Á¨(¤²¤»¤ó)¤Ê»Å»ö¤Ç²Ô¤¤¤ÀÁ¬¤Ï²È¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ê¡¢¤ÈÅÜÌÄ¤é¤ì¤ë¡£
ºÊ¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡£¤·¤«¤·¤³¤ì°Ê¾å¤Ï´èÄ¥¤ì¤Ê¤¤¡£¸È¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤Ï²¿¤Î°µ¤¤â¤Ê¤¯¤³¤¦¤¤¤¦¡£¡Ö¶äÆóÏº¤µ¤ó¡¢²Ù±¿¤Ó¡¢Æâ¿¦¡¢µÒ°ú¤¤Þ¤Ç¡£ËÜÅö½õ¤«¤ë¤ï¤¡¡×
¤â¤¦¸Â³¦¤À¡£¶äÆóÏº¤ÏÃÖ¤¼ê»æ¤ò»Ä¤·¤Æ½ÐËÛ¤¹¤ë¡£
¢£²ÈÉãÄ¹À©¤Î³²¤ò¡¢½÷¤Î¥¤¥¬¥ß¹ç¤¤¤Ê¤·¤ÇÉÁ¤¯
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï¤«¤Ê¤ê»Ë¼Â¤ËÂ¨¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥È¥¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®Àô¥»¥Ä¤ÎºÇ½é¤ÎÉ×¤âÌ»ÍÜ»Ò¤ÎÎ©¾ì¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ºÆ¨Áö¤·¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¿Þ¤é¤º¤â¡Ö½÷¢ª½÷¤Î¥¤¥¸¥á¡×¤ò»È¤ï¤º¤Ë¡¢²ÈÉãÄ¹À©¤ÎÍ³²¤µ¤òÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£
¤â¤·¤³¤ì¤¬¡¢¸È¤Î²Ç¤¤¤Ó¤ê¤Ê¤é¡Ö¤¢¤¢¡¢½÷¤Ï¤³¤ï¤¤¡×¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¡Ö¤¸¤¸ÍÍ¤Î¥¤¥Ó¥ê¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¡ÖÈà¤ÎÀ³Ê¤¬°ÕÃÏ°¤Ê¤Î¤À¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹½Â¤¤Ë¤è¤ëÈá·à¤À¤È¤¯¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤ä¤¹¤¤¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï½é½µ¤Ë¡¢ÉÏË³¤Ê¤¬¤é¤â¤Ò¤ç¤¦¤¤ó¤Ç¾Ð¤¤¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤¾¾Ìî²È¤ò¤·¤Ã¤«¤êÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Ì»¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¤¸¤¸ÍÍ¡¢çÏ¡¢¸È¡¢Ã¯¤â°¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¤ÏÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢²á¾ê¤Ë´üÂÔ¤·¡¢ÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¤Î¤À¡£¥¤¥¨¤ÎÌ¾Á°¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¡¢Ì¼¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤È¡¢Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿²ÈÊõ¤ÎÉð¶ñ¤Þ¤Ç¼êÊü¤¹¤Î¤À¡£
¢£ÅÐ¾ì¤¹¤ë¼ã¼Ô¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬¤ß¤ó¤Ê¡Ö¿ÍÃì¡×
¡Ö¿ÍÃì¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ë¤Ï½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¼£¿å¤Î¤¿¤á¤Ë¾¾¹¾Âç¶¶¤Î¤¿¤â¤È¤ËËä¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¸»½õ¤È¤¤¤¦¿ÍÃì¡£¤½¤ÎÀÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¤ª¥È¥¤ÈÍ§Ã£¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ã¤Æ¿ÍÃì¤ß¤¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×
¼Ú¶â¤Î¤¿¤á¤ËÌ»¼è¤ê¤ò¤»¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Æ¯¤¤Å¤á¤ËÆ¯¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Í§¿Í¤¿¤Á¤â¤ß¤ó¤Ê¤½¤¦¤À¡£¹©¾ì¤ÇÆ¯¤¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂ¤ê¤Ê¤±¤ì¤ÐÍ·³Ô¤ËÇä¤é¤ì¤ë¡£¤½¤â¤½¤â¾¾Ìî²È¤ÎÌ¾¤òÀä¤¨¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢ÍÜ»Ò¤È¤·¤ÆÌ¾²È¤«¤é³Ê²¼¤Î²È¤Ë¤â¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¸å¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢¥È¥¤Î±¿Ì¿¤ÏºÇ½é¤«¤é¥¤¥¨¤Î¡Ö¿ÍÃì¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤ï¤«¤ë¡£
¡Ö¿ÍÃì¡×¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡Ö¹½Â¤¤Î¤¿¤á¤Î»õ¼Ö¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÃËÀ¤¬¼å²»¤òÅÇ¤¡¢½ÐËÛ¤¹¤ë¥É¥é¥Þ
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¤ÏÃËÀ¤¬¤è¤¯¼å²»¤òÅÇ¤¯¤·¡¢Æ¨¤²¤ë¡£
±«À¶¿å²È¤ÎÀ×¼è¤ê¤À¤Ã¤¿Ä¹ÃË¤Ï¡¢»ö¶È¤Î·Ð±ÄÆñ¤«¤é½ÐËÛ¤¹¤ë¡£»Ä¤µ¤ì¤¿»°Ç·¾ç¡ÊÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ë¤ÏÎ¾¿Æ¤ò»Ù¤¨¤¿¤¤¤È¾Ç¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÎ©¤Á¿Ô¤¯¤¹¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿¤â¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ÌµÍý¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤ë¡£ÁûÆ°¤ÎÃæ¤ÇÉã¡¦Ñ£¡ÊÄé¿¿°ì¡Ë¤ÈÊì¡¦¥¿¥¨¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë¤Î¼Â»Ò¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¥È¥¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼»ÅÊ¿´¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¡£Â¾¤Ê¤é¤Ì¥È¥¤¬¿È¤òÊ´¤Ë¤·¤ÆÑ£¤Î´ÇÉÂ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡£
¥È¥¤Ï½÷À¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢²È»ö¤ò»Å¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤Ò¤ÈÄÌ¤ê¤Î¥±¥¢Ï«Æ¯¤â¤Ç¤¤ë¤·¡¢¤è¤½¤Î²È¤Ç¤¢¤ë±«À¶¿å²È¤¬¡Ö²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ë¤âµ¤¤¬¤Ä¤±¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Á±°Õ¤È²¸ÊÖ¤·¤Îµ¤»ý¤Á¤«¤é¡¢Ñ£¤È¥¿¥¨¤ò½õ¤±¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¤è¤½¤Î²È¤Î¤¤¤Ó¤Ä¤µ¤Ï¸«¤¨¤Æ¤â¡Ä¤Î²¬ÌÜÈ¬ÌÜ
¤½¤ó¤ÊÁïÌÀ¤Ê¥È¥¤Ç¤â¡¢±«À¶¿å²È¤Î¤¤¤Ó¤Ä¤µ¤Ë¤Ïµ¤¤¬¤Ä¤±¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î²È¤Ç¤¢¤ë¾¾Ìî²È¤Î¤¤¤Ó¤Ä¤µ¤Ë¤Ïµ¤¤¬¤Ä¤±¤Ê¤¤¡£²¬ÌÜÈ¬ÌÜ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥È¥¤¬Î±¼é¤Ë¤¹¤ë»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¾¾Ìî²È¤Ç¤ÏÌ»¤Î¶äÆóÏº¤¬²áÏ«¤ÈÂççÏ¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤«¤éÆü¤ËÆü¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¡¢½ÐËÛ¤¹¤ë¡£
ÌµÍý¤â¤Ê¤¤¡¢¤È»ëÄ°¼Ô¤Ï»×¤¦¡£¤¿¤À¡¢ÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿Â¦¤ÎçÏ¤äÂççÏ¤¬Ã±¤Ê¤ë¶ò¤«¼Ô¤ä°ÕÃÏ°¤Ê¿Í´Ö¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤â¸«¤¨¤Ê¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê°¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥¤¥¨¤ò»Ù¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡×¤È¤¤¤¦¤ªÂêÌÜ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤ËÌµÍý¤¬À¸¤¸¤¿¤È¤¤Ë¡¢±«À¶¿å²È¤ÎÄ¹ÃË¤ä»°ÃË¤ÏÆ¨¤²¡¢Åö¼ç¤ÎÑ£¤ÏÉÂ¤ËÅÝ¤ì¡¢¾¾Ìî²È¤Î¶äÆóÏº¤â¤Þ¤¿½ÐËÛ¤·¡¢ÂççÏ¤Î´ª±¦±ÒÌç¤Ï¥È¥¤Ë¡ÖÌ»ÅÂ¤òÏ¢¤ìÌá¤·¤Æ»²¤ì¡×¤ÈÏ©¶ä¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Ë²ÈÊõ¤ÎÉð¶ñ°ì¼°¤ò¼êÊü¤¹¡£
½øÈ×¤À¤±¤Ç¤³¤ì¤À¤±ÃËÀ¤¬¡ÖÆ¨¤²¤ë¡×¡Ö¼º¤¦¡×¥É¥é¥Þ¤ÏÄÁ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¢£¥É¥é¥ÞºÇÂç¤Î²øÃÌ¡á²ÈÉãÄ¹À©¤È¤¤¤¦¥·¥¹¥Æ¥à
¤¿¤À¡¢¶äÆóÏº¤Î¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤µ¡×¤¬»ëÄ°¼Ô¤ËÅÁ¤ï¤ë¤Î¤Ï¡¢Èà¤¬Ì»¤À¤«¤é¤À¡£
¼Â²È¤«¤é½Ð¤µ¤ì¡¢Î¥¤ì¤¿ÅÚÃÏ¡¢¸«ÃÎ¤é¤Ì¿Í¡¹¤ÎÃæ¤ËÊü¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢¤½¤Î²È¤Î¤·¤¤¿¤ê¤Ë½¾¤¤¡¢ÁáÄ«¤«¤é¿¼Ìë¤Þ¤ÇÆ¯¤¯¡£Â¿¤¯¤Î½÷À¤¬²áµî¤ËÀ¸¤¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¶ì¶¤¬¡¢ÃËÀ¤ËÃÖ¤´¹¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¤¯¤Ã¤¤ê¤È¸«¤¨¤ë¡£
¤Þ¤¿¼þÊÕ¿ÍÊª¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¡ÖÁþ¤á¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Áü¡×¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉÁ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤«¤é¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¤¤¸¤á¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤À¤±¤¬°¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹½Â¤¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤Î¤À¡×¤ÈÅÁ¤ï¤ë¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï¡¢¾®ÀôÈ¬±À¤¬¥É¥é¥Þ¤ÎºÇÂç¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ç¤¢¤ê¡¢È¤µÙ¤á¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¼ª¤Ê¤·Ë§°ì¡×¤ä¡Ö²´Ã°ÅôäÆ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²øÃÌ¤¬¥ê¥º¥à¤è¤¯¶´¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤ËÀä¤¨¤º¡Ö¿ÍÃì¡×¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë²ÈÉãÄ¹À©¤³¤½¤¬¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿ºÇÂç¤Î²øÃÌ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£Åìµþ¤ËÆ¨¤²¤Æ¤â¡¢¡Ö¿ÍÃì¡×¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤
¶äÆóÏº¤ÏÆ¨¤²¤¿Àè¤ÎÅìµþ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤Ç¤Ï½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·¤·¤¤¿Í¤¿¤Á¤òÃÎ¤ë¡£É×¤òÏ¢¤ìÌá¤¹¤¿¤á¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¥È¥¤â¤½¤¦¤À¡£²¼½ÉÀè¤Ë¤¤¤ë¡¢¾¾¹¾°ì¤Î½¨ºÍ¤È¤¦¤¿¤ï¤ì¤ë¶Ó¿¥Í§°ì¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¥é¥¥é¤È¤Þ¤Ö¤·¤¯¡¢µ±¤¤¤Æ¸«¤¨¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¼Â¤ÏÈà¤âÀ¸¤Þ¤ì¤¿²È¤ÎµçË³¤«¤é¤ÏÆ¨¤ì¤é¤ì¤º¡¢º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¤â³ØÌä¤ò½¤¤á¡¢À¸·×¤òÎ©¤Æ¤è¤¦¤ÈÉ¬»à¤ÇÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¸½¤Ë¡¢Åìµþ¤Ç¤âÎ©ÇÉ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¶Ó¿¥¤À¤¬¡¢¶µ»Õ¤È¤·¤Æ¾¾¹¾¤ËÌá¤ëÆ»¤òÁª¤Ö¡£
Åìµþ¤ÏÅÄ¼Ë¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ»Å»ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡¢¼«Í³¤¬¤¢¤ë¡¢¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤¬¡¢ÂçÅÔ²ñ¡¦Åìµþ¤Ç¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬²¿¤«¤Î¤¿¤á¡¢Ã¯¤«¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö¿ÍÃì¡×¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡¢¤È¤ï¤«¤é¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥È¥¼«¿È¤â¾¾¹¾¤Ë¤Ïµ¢¤é¤º¡¢Åìµþ¤Ç»Å»ö¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¶äÆóÏº¤È¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤ä¤êÄ¾¤½¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢·ë¶É¡¢°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿ÉãÊì¤ÈÁÄÉã¤òËº¤ì¤é¤ì¤º¡¢¡Ö¤¢¤Î¿Í¤¿¤Á¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¶äÆóÏº¤ÈÊÌ¤ì¡¢¾¾¹¾¤ÎÉÏ¤·¤¤Ä¹²°Êë¤é¤·¤ËÌá¤Ã¤¿¡£
¢£ÌÀ¼£´ü¤Î¼Ò²ñ¤ÎÂçÅ¾´¹¡¢º®ÌÂ¤Î¸½Âå¤Ë½Å¤Ê¤ë
Éð²È¤Î³Ê¤Î¾å²¼¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ®¸ù¡¦¼ºÇÔ¡¢ÊÙ³Ø¤Î½ÐÍè¡¦ÉÔ½ÐÍè¡½¡½¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¡¢¥Ð¥Ö¥ë·ÐºÑÊø²õ¸å¤ä¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¸å¤ÎÃæ¹âÇ¯¤ÎÅ¾¿¦¾õ¶·¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤»¤Ä¤Ê¤¯¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤É¤³¤ÎÂç³ØÂ´¤«¡£¿·Â´¤ÇÆþ¤Ã¤¿²ñ¼Ò¤¬°ìÉô¾å¾ì¤«¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤«¡£Æ±¤¸ÍÌ¾»äÂç¤Ç¤âÉÕÂ°¹»¾å¤¬¤ê¤«°ìÈÌÆþ»î¤«¡½¡½¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¤»¤Ä¤Ê¤µ¤äÀ¤ÃÎ¿É¤µ¤ò²æ¤¬¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ë¤ÏÃ¸¡¹¤È¤·¤¿¤ª¤«¤·¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢¤¢¤Þ¤ê¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¶Ë°¿Í¤â½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£°Â¿´¤·¤ÆËèÆü¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¡£
¤Ç¤â¡¢»þÂå¤ÎÅ¾´¹´ü¤Ë±¿Ì¿¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¿Í¡¹¡¢²ÈÂ²¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ä¤ê¤ÈÇû¤ê¹ç¤¤¤òÉÁ¤¯¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÂ¾¿Í»ö¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤À¡£
¢£²¿¤âµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢ÃË¤¬Æ¨¤²¤ë¥É¥é¥Þ
µÓËÜ²È¤Î¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§»á¤Ï¡Ö²¿¤âµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¥É¥é¥Þ¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤ê¤µ¤é¤ê¤ÈÂç»ö·ï¤¬¼¡¡¹µ¯¤³¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÃË¤¬Æ¨¤²¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÃË¤ò¤À¤é¤·¤Ê¤¯ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éÆ¨¤²¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¡ÖÆ¨¤²¤¿Àè¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤ì¤Ð¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£
¡ÖÆü¤ËÆü¤ËÀ¤³¦¤¬°¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¤Î¼çÂê²Î¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¾ð¤È¤·¤ÆSNS¤Ë½ñ¤¹þ¤à¿Í¤¿¤Á¤ò¸«¤«¤±¤ë¡£À¯ÉÜ¤Ï¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«Ä¾¤·¡ÖÆ¯¤Êý²þ³×¡×¤Ê¤é¤Ì¡ÖÆ¯¤¤¿¤¤²þ³×¡×¤ò¹Ô¤¦¡¢¤È¤â¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÀ¤¾ð¤Ç¡¢¥¯¥¹¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¤ª¤«¤·¤ß¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÆ¨¤²¤ëÃË¡×¤òÉÁ¤¯Ä«¥É¥é¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿½õ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ£°æ ¥»¥¤¥é¡Ê¤Õ¤¸¤¤¡¦¤»¤¤¤é¡Ë
¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È
ÅìµþÂç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¶È¡¢½ÐÈÇÂç¼ê¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤Ë¡£´ë¶È¹Êó¤ä¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¤«¤¿¤ï¤é¡¢¼¹É®³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡£·ÝÇ½µ»ö¤Î¼¹É®¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£½¸±Ñ¼Ò¤ÎWEB¡Ö¤è¤ß¥¿¥¤¡×¤ÇDVÈòÆñ¥¨¥Ã¥»¥¤¡ØÆ¨¤²¤ëµ»½Ñ¡ª¡Ù¤òÏ¢ºÜÃæ¡£ÊÝÍ»ñ³Ê¤Ë¡¢ÊÝ°é»Î¡¢³Ø·Ý°÷¡¢ÆüËÜ¸ì¶µ»Õ¡¢ÍÄÊÝ±Ñ¸¡1µé¡¢¾®³Ø¹»±Ñ¸ì»ØÆ³»ñ³Ê¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ê¤É¡£¼ñÌ£¤Ï³¨ËÜ¤ÎÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¡¢¥è¥¬¡£
¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È Æ£°æ ¥»¥¤¥é¡Ë