元NMB48の白間美瑠さんは10月27日、自身のInstagramを更新。父の死を悼む家族ショットを公開しました。

元NMB48の白間美瑠さんは10月27日、自身のInstagramを更新。家族ショットを公開しています。

「いいパパだったんだね」

美瑠さんは「パパありがとう。大大大好き」とつづり、7枚の写真を投稿。家族写真や父との仲むつまじいプリクラショットなどを披露しています。5枚目は父におんぶされたツーショットも。父親の口元は隠されていますが、イケメンな様子が伝わってきます。

同日、弟の白間太陽さんが自身のInstagramで「父が10月18日、永眠いたしました」と父親の死去を報告していました。美瑠さんは「今まで沢山教えてくれた大切な事を胸にしっかり頑張ります！見ててね！気合いだーー」と、今の思いを力強くつづっています。

ファンからは、「美瑠パパはずっとこれからも美瑠のこと見守ってるよ！」「ご冥福をお祈りします」「すごく辛いよね　今は無理しないでね」「突然過ぎて」「とても寂しいです」「良いパパだったんだね」「とてもガッツがあって素敵なパパさんやなって思ってました」との声が寄せられました。

“白間姉妹”の旅行ショットを披露

自身のInstagramでプライベートや仕事のオフショットなどをたびたび公開している美瑠さん。23日の投稿では「ふわり愛in愛媛県　#白間姉妹」とつづり、姉との旅行ショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)