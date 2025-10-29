まるでプロ級！ 井手上漠、 母撮影のプライベートショット公開「親子でセンスいいんだなあ」「美しい」
モデルの井手上漠さんは10月27日、自身のInstagramを更新。母親と買い物デートに行ったことを報告し、プライベートショットを公開しました。ファンからは写真のクオリティを褒め称える声が集まっています。
【写真】プロ顔負け!? 母親撮影のプライベートショット
足元はシルバーとパープルのヒールスニーカーで、モノトーンの中にアクセントをプラス。また、写真は母親が撮影したものと思われ、「お母さんが撮る写真がまるで、いい。いい」と、その腕前を絶賛しています。
この投稿にファンからは、「お母さんだからできる、漠ちゃんの魅力を最高に表現している写真だと思います」「プロのカメラマンかと思った」「秋色の漠ちゅんさらに美しいね！」「漠ちゃんのお母さんに見せる表情が良き！！！！」「親子でセンスいいんだなあ」と、称賛の声が多数寄せられました。
(文:勝野 里砂)
井手上さんは「お母さんとデートなんだ ファッションセンスが昔から同じなんだ だからだいたいいつも服を見に買い物デートなんだ」とつづり、4枚の写真を掲載。黒いトップスとパンツに、白と黒のストライプ柄マフラーを合わせたコーディネートを披露しています。
念願の夢かなう井手上さんは12日にもInstagramを更新。アパレルブランド・HAREの撮影でのオフショットを公開しました。男、女どちらか一方の性別にとらわれない考え方、スタイルを指向するアンドロジナスであることを公言している井手上さんはこの撮影について、「ずっと叶えたかった “メンズとレディース、両方のLOOKを自分で務める”という夢を、ついに実現することができました」とコメントし、感謝の気持ちを述べています。
