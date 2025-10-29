女優としてのさらなる飛躍を　AOA出身のソリョン、新しい事務所と契約「作品活動を基盤に」

ガールズグループAOA出身の女優ソリョンが新しい芸能事務所と契約した。

《写真》「目のやり場に困る」ソリョンの水着姿

10月29日、芸能事務所THE PRESENTカンパニーが報道資料を通じて、ソリョンと専属契約を締結したと発表した。

ソリョンは2012年にAOAのメンバーとしてデビューし、ジャンルと境界を行き来する挑戦を続け、女優としても確かな存在感を築いてきた。

ディズニープラスシリーズ『照明店の客人たち』をはじめ、ドラマ『殺人者の買い物リスト』『昼と夜』『私の国』『なにもしたくない〜立ち止まって、恋をして〜』などを通じて密度のある演技と感情表現で好評を得ており、映画『殺人者の記憶法』『安市城 グレート・バトル』『江南ブルース』などでも強烈な印象を残した。

作品ごとに自分だけの色でキャラクターを完成させてきたソリョンは、率直で健康的なライフスタイルで大衆にポジティブなエネルギーを伝えてきた。SNSを通じて誠実な日常を共有し、幅広い愛を受けている彼女は、今回のTHE PRESENTカンパニーとの出会いを通じて女優として再び飛躍することを予告している。

（写真提供＝THE PRESENTカンパニー）ソリョン

THE PRESENTカンパニーは、ソリョンについて「周囲を明るくするエネルギーと感情の深さを同時に備えた俳優で、その真摯さとエネルギーは時代の感覚を代表し、新しい変化を導く力がある」と伝えた。

続けて「俳優が持つ感情の結果によって表れる態度、そして視線は、当社が追求する『現在性（The Present）』の価値と通じており、今後は作品活動を基盤に多様な領域で共にシナジーを生み出していく予定だ」と付け加えた。

なお、THE PRESENTカンパニーには俳優アン・ヒョソプとシン・セギョンが所属しており、ソリョンの合流によって感度と実力を兼ね備えた俳優ラインナップを完成させた。創意的な感性と実務的専門性を基にしたマネジメントを通じて、国内外での地位を固めている。

ソリョンは現在、ソン・ヘギョ、コン・ユ、チャ・スンウォン、イ・ハニらと共に、脚本家ノ・ヒギョンとイ・ユンジョン監督が意気投合したNetflixオリジナルシリーズ『ゆっくり強烈に』（仮題）の撮影を進めており、次回作を通じてさらなる変身を予告している。

◇ソリョン プロフィール

1995年1月3日生まれ。韓国・プチョン市出身。 2010年に参加した学生服のモデル選抜大会をきっかけに、FNCエンターテインメントにスカウトされた。2年間のトレーニングを経て2012年にガールズグループAOAのメンバーとしてデビュー。2015年に通信会社SKテレコムのイメージモデルを抜擢され、167cmの長身と抜群のスタイルを生かした宣伝用の等身大パネルで大ブレイクを果たす。デビュー早々女優業を並行し、ドラマ『いとしのソヨン』『なにもしたくない〜立ち止まって、恋をして〜』、映画『江南ブルース』『殺人者の記憶法』『安市城 グレート・バトル』などに出演した。