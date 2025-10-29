½©¤ÎÆ«´ï»Ô¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡ª ¡ÚÂç¿Í¤Î±óÂÎ¹¡Û¼ê»Å»ö¤¬À¸¤¤ë³¹¡¦±×»Ò¤Ø
¡Ú¾®ÊöÍÒ¡¦nagi¡Û´ÇÈÄÇ¡õ¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬¤ª½Ð·Þ¤¨¡ª ¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤¬¸«¤Ä¤«¤ëÍÒ¸µ
1969Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÍÒ¸µ¡£3ÂåÌÜ¡¦¾®Êö°ì¹À¤µ¤ó¤¬Æ«·ÝÂÎ¸³¶µ¼¼¤ò±Ä¤àËµ¤é¡¢ºÊ¤Î¤¢¤Þ¤Í¤µ¤ó¤¬¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡Ønagi¡Ù¤ò2021Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£ï£¡¹¤¿¤ë¿Íµ¤ºî²È¤Î±×»Ò¾Æ¤ä³ÆÃÏ¤Î¥¯¥é¥Õ¥È»¨²ß¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¡Ö°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎºîÉÊ¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢14Ì¾¤Û¤É¤Îºî²È¤µ¤ó¤ò¾ïÀß¤Ç¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤Þ¤Í¤µ¤ó¡£
´ÇÈÄ¸¤¤Î¾®Çß¤Á¤ã¤ó¤È¡¢´ÇÈÄÇ¤Î¥Þ¥·¥å¡¼¤¯¤ó¡£ÆóÉ¤¤òÌÜÅö¤Æ¤ËÍèÅ¹¤¹¤ë¿Í¤â¡£
Information¾®ÊöÍÒ¡¦nagi
Ë§²ì·´±×»ÒÄ®±×»Ò3169-1¡¡TEL. 0285-72-6311¡¡10:00¡Á17:00¡ÊÅßµ¨¤ÏÊ¿Æü¡Á16:00¡¢ÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¡Á16:30¡Ë ¿åÍËµÙ
¡ÚNatural Bakery Æü¡¹¼Ë¡Ê¤Ë¤Á¤Ë¤Á¤·¤ã¡Ë¡ÛÂÎ¤È¿´¤¬´î¤Ö¡¢¤ä¤ß¤Ä¤¿©´¶¤Î¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼
Å¹¼ç¤ÎÃÓÅÄ³¨Èþ¤µ¤ó¤¬Åìµþ¤«¤é¤ÎI¥¿¡¼¥ó¤È¤¤¤¦·Á¤Ç2014Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¥Ï¡¼¥É·Ï¥Ñ¥ó¤¬Ãæ¿´¤Î¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡£¼«²ÈÀ½¹ÚÊì¤È¹ñ»º¾®Çþ¡¢µ¨Àá¤ÎÆÊÌÚ»ºÌîºÚ¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ñ¥ó¤ä¥Ù¡¼¥°¥ë¡¢¾Æ¤²Û»Ò¤ÏÃÏ¸µ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¿ô¡£
Âç¤¤Ê·ª¤ÎÌÚ¤Î²¼¤ËÐÊ¤à¡£
µ¨Àá¤´¤È¤ËÂØ¤ï¤ë¥Ù¡¼¥°¥ë¤Ï¡¢¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤Ä¤Ä¤â»õÀÚ¤ìÎÉ¤¯¶ñºà¤¬¤´¤í¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£
InformationNatural Bakery Æü¡¹¼Ë
Ë§²ì·´±×»ÒÄ®±×»Ò4283-5¡¡TELÈó¸ø³«¡¡11:00¡Á17:00¡¡Æü¡¦·îÍËµÙ
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
¡ÚÆ«¸Ë¡ÛÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤ëÅ¹Æâ¤Ç¡¢±×»Ò¾Æ¤Î¸ÄÀ¤È³Ê¼°¤Ë¿¨¤ì¤ë
ÁÏ¶È50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢±×»Ò¾Æºî²È¤«¤é¤Î¿®Íê¤â¸ü¤¤¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡£Èþ½ÑÉÊ¤ä¥¤¥ó¥¹¥¿¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÅ¸¼¨¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾ëÆâºä¤Ç¤â°ìºÝÂ¸ºß´¶¤òÈ¯¤¹¤ë·úÊª¤Ï¡¢ÂçÀµ»þÂå¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤¿ÂçÃ«ÀÐÂ¢¤ò²þÁõ¡£
ºîÉÊ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤ÎÀÐÃÊ¤Ï¡¢±§ÅÔµÜ»Ô¤ÇºÎÀÐ¤µ¤ì¤ëÂçÃ«ÀÐ¤Çºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ØÆ»ÁÄÅÚÏÂÅÄÍÒ¡Ù¤Î¤¦¤Ä¤ï¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾ï»þ40Ì¾¤Û¤É¤Îºî²È¤ÎºîÉÊ¤òÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÜ°Ü¤ê¤¹¤ëÉÊÂ·¤¨¡£
ÈîÎÁ¾¦»þÂå¤ÎÌ¾»Ä¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ëÏÂ¼¼¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡£
InformationÆ«¸Ë
Ë§²ì·´±×»ÒÄ®¾ëÆâºä2¡¡TEL. 0285-72-2081¡¡10:00¡Á18:00¡ÊÅßµ¨¤Ï¡Á17:00¡Ë Ç¯ËöÇ¯»ÏµÙ
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
¡Ú»þÍ¾Íø¡Ê¤¸¤¢¤Þ¤ê¡Ë¡Û°ìÉÊ°ìÉÊ¤Î¸ÄÀ¤ò°ú¤½Ð¤¹Å¹Æâ¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ï¡¢Â©¤òÆÝ¤àÈþ¤·¤µ
¹¤¤Áë¤«¤é¼«Á³¸÷¤¬¹ß¤êÃí¤°ÀÅëí¤ÊÅ¹Æâ¤Ë¡¢Å¹¼ç¡¦·¯ÅçËÌÅÍ¤µ¤ó¤ÎÌÜÍø¤¤¬¸÷¤ë¸ÅÆ»¶ñ¤¬·×»»¤µ¤ì¤¿ÇÛÃÖ¤ÇÊÂ¤Ö¡£¡ÖÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Æ»¶ñ¤ÎÁÇËÑ¤µ¡¢¼ÁÁÇ¤µ¤ÎÃæ¤ËÀø¤ó¤Ç¤¤¤ëËÜÍè¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤Î¼´¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¤â¤Î¤¬»ý¤ÄÇØ·Ê¤äÐÊ¤Þ¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÈþ¤·¤µ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹Å¹Æâ¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ï°µ´¬¡£¤¹¤°¤Ë¤Ç¤âÆü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤Æ»¶ñ¤¬¤º¤é¤ê¡£Çã¤¤ÉÕ¤±¤Ï¹ñÆâ¤¬¥á¥¤¥ó¡£
¸Å¤¤Å´ÈÄ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿´ÇÈÄ¤Ï¡¢ÐÎ¤Ó¼ä¤Ó¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
Information»þÍ¾Íø
Ë§²ì·´±×»ÒÄ®±×»Ò3344¡¡TEL. 080-2334-3662¡¡13:00¡Á17:00¡¡ÌÚ¡¦¶âÍËµÙ
Instagram¤Ïjiamari_antiques
¡Úpejite¡Ê¥Ú¥¸¥Æ¡Ë ±×»Ò¡ÛÆüËÜ¤Î¼ê»Å»ö¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¡¢¶»¤¬¹âÌÄ¤ë¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×
±×»Ò¤Ç¡Ø¿ÎÊ¿¸Å²È¶ñÅ¹¡Ù¤ò±Ä¤à¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¿ÎÊ¿Æ©¤µ¤ó¤¬¡Ö°ìµéÉÊ¤Î¼ê»Å»ö¤ò½¸¤á¤¿¤ªÅ¹¤ò¡×¤È»Ï¤á¤¿¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡£ÃúÇ«¤Ë¼êÆþ¤ì¤µ¤ì¤¿¸ÅÆ»¶ñ¤Ë¡¢±×»Ò¾Æ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¤¦¤Ä¤ï¤äÍÎÉþ¡¢¸Å²È¶ñ¤Ê¤É¤¬Â·¤¦¡£
ÃÛ70Ç¯¤ÎÊÆÂ¢¤ò²þÁõ¤·¤¿¹â¤¤Å·°æ¤¬³«ÊüÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÁª¤Ó¤¿¤¤¡£½º´ï¤Ë¤Ï¸Å²È¶ñ¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤â¡£¥«¥Õ¥§¥¹¥¿¥ó¥É¤âÉÔÄê´ü¤Ç³«Å¹¡£
³°´Ñ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÅ¹¤òÊ¤¤¦ÄÕ¤Ï¡¢¤â¤È¤«¤éÌÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡£»Íµ¨¤´¤È¤ÎÁõ¤¤¤ò¸«¤»¤ë¡£
Informationpejite ±×»Ò
Ë§²ì·´±×»ÒÄ®±×»Ò973-6¡¡TEL. 0285-81-5494¡¡11:00¡Á18:00¡¡ÌÚÍËµÙ
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
Information±×»Ò ½©¤ÎÆ«´ï»Ô 11/1¡Á4
1966Ç¯¤«¤éÂ³¤¯Æ«´ï»Ô¤Ï¡¢ÎãÇ¯½Õ¤È½©¤ÎÇ¯2²ó³«ºÅ¡£ÈÎÇäÅ¹Ìó50Å¹ÊÞ¡¢600°Ê¾å¤â¤Î¥Æ¥ó¥È¤¬ÊÂ¤Ó¡¢ºî²È¤È¸òÎ®¤â¤Ç¤¤ë¡£Ë§²ì·´±×»ÒÄ®Æâ³Æ½ê¡Ê¾ëÆâºä¡¢¥µ¥ä¥ÉÃÏ¶èÃæ¿´¡Ë TEL. 0285-70-1120¡Ê±×»ÒÆ«´ï»Ô¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡Ë¡¡9:00 ¡Á17:00¡ÊºÇ½ªÆü¤Ï¡Á16:00¡Ë
