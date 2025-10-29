A.B.C-Z橋本良亮、朝食公開「健康に良さそう」「理想的」と反響
【モデルプレス＝2025/10/29】A.B.C-Zの公式X（旧Twitter）が10月27日に更新され、橋本良亮が朝食を公開した。
【写真】A.B.C-Z橋本「理想的」健康的な朝食
橋本は「最高の朝ごはんだ はし」とコメント。パックに入った焼き鮭と塩むすび、納豆、わかめのカップ味噌汁という和朝食を公開した。
この投稿に、ファンからは「バランス良い」「素敵な朝ごはん」「ザ・和食最強」「健康に良さそう」「理想的」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
https://twitter.com/modelpress/status/1982628240276820367
【Not Sponsored 記事】
【写真】A.B.C-Z橋本「理想的」健康的な朝食
◆橋本良亮、朝食公開
橋本は「最高の朝ごはんだ はし」とコメント。パックに入った焼き鮭と塩むすび、納豆、わかめのカップ味噌汁という和朝食を公開した。
◆橋本良亮の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「バランス良い」「素敵な朝ごはん」「ザ・和食最強」「健康に良さそう」「理想的」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
https://twitter.com/modelpress/status/1982628240276820367
【Not Sponsored 記事】