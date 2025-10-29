¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù³¤³°ºÇÂ®¥ì¥Ó¥åー ¨¡¡Ö¶»¤¬Ä¥¤êÎö¤±¤ë¤Û¤ÉÍ¥¤·¤¤¥é¥¹¥È¡×¡ÖÆÍ¤»É¤µ¤ë´¶Æ°¡×¡Ö´°àú¤ÊÃåÃÏ¡×¡Ö¹æµã¡×
À¤³¦ÅªÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¡Ù¤ÎÂ³¤¤òÉÁ¤¯±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤¬¡¢³¤³°¤Ç°ìÂÀè¤Ë¥¢ー¥êー¡¦¥ì¥Ó¥åー²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤¹¤Ç¤ËËÜÊÔ¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤é¤è¤ê¡¢´¶Æ°¤ÎÎÞ¤ÇÞú¤ó¤À¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¡Ø¥ª¥º¤ÎËâË¡»È¤¤¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢¡È°¤¤Ëâ½÷¡É¤È¤·¤Æ¶²¤ì¤é¤ì¤¿¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¤È¡¢¡ÈÁ±¤¤Ëâ½÷¡É¥°¥ê¥ó¥À¤Î¿¿¼Â¤òÈþ¤·¤¯ÉÁ¤¯¥·¥êー¥º¸åÊÔ¡£ËÜ¹ñ¤Ç¤Ï2025Ç¯11·î21Æü¤è¤ê¸ø³«¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï2026Ç¯3·î¤Î¾åÎ¦Í½Äê¤È¤Ê¤ë¡£
Á°ºî¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¡Ù¤Ç¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê·èÊÌ¤ò·Ð¤¿¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¤È¥°¥ê¥ó¥À¤Ï¡¢¤³¤Î´°·ëÊÔ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥é¥¹¥È¤ËÃ©¤êÃå¤¯¤Î¤«¡©±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢¸¶ºî¥ß¥åー¥¸¥«¥ëÈÇ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÂçËþÂ¤Î¡¢ÎÞ¤Ê¤·¤Ë¤Ï´Õ¾Þ¤Ç¤¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡ÙºÇÂ®´¶ÁÛ¥ì¥Ó¥åー¥³¥á¥ó¥È
¡Ö½àÈ÷¤Ï¤¤¤¤¡©¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤Ï¡¢Á´¤Æ¤Î´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¿¡£¥¸¥ç¥ó¡¦M¡¦¥Á¥å¥¦¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤êÊý¤¬Å·ºÍÅª¡£¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¤È¥°¥ê¥ó¥À¤ÎÊª¸ì¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¶»¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ë´¶Æ°¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ó¥·¥¢¡¦¥¨¥ê¥ô¥©¤¬À¨¤Þ¤¸¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¤â°Û¼¡¸µ¥ì¥Ù¥ë¤Î°µ´¬¤Î±éµ»¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤«¤é³Ð¸ç¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢À¤³¦´Ñ¤Îºî¤ê¹þ¤ß¤¬¤¹¤´¤¤¡£°áÁõ¤Ë¤â¡¢¥¢¥ê¥¹¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Î»£±Æµ»½Ñ¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¡£¤â¤¦°ìÅÙ´Ñ¤ë¤Î¤¬ÂÔ¤Æ¤Ê¤¤¡£¹æµã¤·¤¿¡£¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¡¢¥ß¥åー¥¸¥«¥ë±Ç²è¤Î·æºî¡£¡×¡Ê¡Ë
¡Ö¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤ÏÁ´¤Æ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¿·¶Ê¤Ï¡Ä¡Ä¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡ªÁÛÁü¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë¿´¤¬ÍÏ¤«¤µ¤ì¤ë¤è¡£¥·¥ó¥·¥¢¡¦¥¨¥ê¥ô¥©¤È¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¤Ï¡¢Îò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤ó¤À¡£ÀäÂÐ¤Ë¸«Æ¨¤·¸·¶Ø¤ÎÂ³ÊÔ¡£¡×¡Ê¡Ë
¡ÖÁ´¤Æ¤¬Êó¤ï¤ì¤ë¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¡£¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー»Ë¾åºÇÂç¤ÎÍ§¾ðÊª¸ì¤Ë¡¢ÁÔÂç¤Ç¶»¤¬Ä¥¤êÎö¤±¤ë¤Û¤ÉÍ¥¤·¤¤·ëËö¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£¥Ö¥íー¥É¥¦¥§¥¤ÈÇ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬µ¤¤ËÆþ¤ëÉôÊ¬¤âÂ¿¤¯¡¢Ä³¤Î¥¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â¡£¡×¡Ê¡Ë
¡Ö1ºîÌÜ¤Î¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¡Ù¤¬ÉñÂæÈÇ¤ÎÀß·×¤ËÃé¼Â¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤Ï¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³ÈÄ¥¤·¡¢´°Á´¤«¤Ä¿·¤·¤¤¡Ê¤·¤«¤·Æ±°ì¤Î¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¶Ë¤á¤Æ¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÂèÆóËë¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡£¥¹¥ê¥ëËþÅÀ¤Ç¡¢¶»¤¬Ä¥¤êÎö¤±¤½¤¦¤Ç¡¢¥»¥¯¥·ー¤Ç¡¢µá¤á¤Æ¤¤¤¿Á´¤Æ¤¬¤¢¤ë¡£¡×¡Ê¡Ë
¡ÖÀè·î¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤ò¸«¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¸¶ºî¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¶Ã¤¯¤Û¤É»É·ãÅª¤Ç³×¿·Åª¤Ë³ÈÄ¥¡¦¿¼²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¡£¥·¥ó¥·¥¢¤È¥¢¥ê¥¢¥Ê¤Î±éµ»¤Ï°Û¼¡¸µ¤Ç¸ý¤¬¥¢¥ó¥°¥ê¡£¤³¤Î±Ç²è¡¢´°àú¤ÊÃåÃÏ¤ò·è¤á¤Æ¤ë¡£¡×¡Ê¡Ë
¡Ö¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤Ç¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦M¡¦¥Á¥å¥¦¤Ï¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ª¥´ー¥¸¥ã¥¹¤Ç¡¢¿´¤Ë¶Á¤¡¢´°àú¤ÊÃåÃÏ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Èþ¤·¤¥Õ¥£¥Êー¥ì¤Ç¤¹¡£¡×¡Ê¡Ë© Universal Studios. All Rights Reserved.
¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤Ï2026Ç¯3·î¡¢Á´¹ñ¥íー¥É¥·¥çー¡£