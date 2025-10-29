なにわ男子・大橋和也の有名絵画コスプレが話題に「見るだけで元気出る」「お顔綺麗すぎ」
【モデルプレス＝2025/10/29】なにわ男子の公式Instagramが、10月27日に更新された。大橋和也のコスプレに反響が寄せられている。
現在なにわ男子は「＃なにハロ2025」としてメンバーのコスプレ姿を公開中。現在大橋のほか、西畑大吾が人気漫画「鬼滅の刃」の主人公・竈門炭治郎、長尾謙杜が人気漫画「HUNTER×HUNTER」のキャラクター・クロロ＝ルシルフル、大西流星が人気アニメ「らんま1／2」の早乙女乱馬に変身した姿が投稿されている。
◆大橋和也、有名絵画のコスプレ披露
投稿では、大橋がフェルメールの絵画「真珠の耳飾りの少女」に扮した姿が公開された。大橋は「絵画のような力強くときには儚くその人の感性で見る人によって変化するそんな人物になります。ようするに…おもろくてかっこよくて美しい人になります笑笑」とコメントを添え、頭に青と黄色のターバンを巻き、真珠の耳飾りをつけた姿を披露。からし色の衣装を身につけて忠実に絵画を再現し、金色の額縁の中に収まっている。
◆大橋和也のコスプレに反響
この投稿に、ファンからは「声出して笑った」「見るだけで元気出る」「なんで1人だけこのテイスト？」「お顔綺麗すぎる」「クオリティ高い」「めちゃくちゃ美人」「ファンの予想通り」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
