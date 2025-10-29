乃木坂46“瀬戸口心月＆矢田萌華Wセンター”40thシングルジャケットアートワーク解禁【ビリヤニ】
【モデルプレス＝2025/10/29】乃木坂46が、11月26日に40thシングル「ビリヤニ」をリリース。この度、CDジャケット・アートワークが解禁された。
【写真】乃木坂46、ガーリー＆上品さ際立つ「ビリヤニ」ジャケットアートワーク
アートワークのコンセプトは「ホリデーギフト」。たくさんのプレゼントボックスに囲まれながら、想いが届くようにとギフトの準備をするメンバー。ガーリーで可愛いらしい世界観の中にも、どこか乃木坂46らしい繊細さや上品さを感じるビジュアルとなっている。37thシングル「歩道橋」からグループのクリエイティブを手掛ける和田昇氏・NKCN氏がクリエイティブディレクション・アートディレクションを担当している。
2月にお披露目となった6期生から、鹿児島県出身・瀬戸口心月と秋田県出身・矢田萌華の2人が表題曲のWセンターを務める今作。5期生の五百城茉央がアンダーのセンターを務めることも発表され、グループの層の厚さが示されている。（modelpress編集部）
◆乃木坂46、40thシングルジャケットアートワーク解禁
◆乃木坂46、40thシングル「ビリヤニ」
