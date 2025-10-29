28kg減量話題の元AKB48河西智美、美背中全開ホルターネックワンピ姿に「見たことない斬新デザイン」「圧倒的美」の声
【モデルプレス＝2025/10/29】元AKB48の河西智美が10月27日、自身のInstagramを更新。背中が大胆に開いたホルターネックのワンピース姿を投稿し、反響が寄せられている。
【写真】28キロ減の元AKB「見たことない」美背中全開ワンピ姿
河西は「大好きなラニカイビーチ 嘘みたいに綺麗なこの海を 娘ちゃんにずっとずっと見せたかったの」というコメントとともに、ハワイ・オアフ島にあるラニカイビーチで撮影された写真を公開。美しい海と砂浜を背景に、背中が大胆にウエストまで見える白いホルターネックのワンピースを身に着けたショットで、美しい背中のラインと素肌が際立っている。
また「このドレスでビーチを歩いていたら通りがかったレディに『この場所にぴったりの素敵なドレスね』って 声をかけてもらえて嬉しかったな」とも綴っている。
この投稿に「圧倒的美」「スタイル抜群」「美しすぎる」「目が離せない」「グラビアみたい」「見たことない斬新デザイン」などとコメントが集まっている。
河西は2021年5月、俳優で新体操講師も務める小山圭太と結婚。2022年6月に第1子女児出産を報告した。2025年10月5日に更新したInstagramの投稿で、「気付けば＋25kgに」と妊娠期間に体重が増量していたことを告白。産後ダイエットで「2年かけてー28kg痩せられたの」と、成功までの道のりを赤裸々にまとめている。（modelpress編集部）
