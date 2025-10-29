男性が思い浮かべる「理想の紅葉狩りデート」のプラン９パターン
秋のデートといえば紅葉狩りをイメージする人も多いのではないでしょうか。そこで男心をくすぐる紅葉狩りデートを提案すれば、気になる男性も積極的にそのプランに乗ってくれるかもしれません。今回は『スゴレン』男性読者へのアンケートをもとに「男性が『理想の紅葉狩りデート』と聞いて思い浮かべるプラン」をご紹介します。
【１】ディナーの前にカジュアルに楽しむ都会の庭園デート
「ライトアップなんかいいですよね」（２０代男性）など、ムーディーな夜の庭園デートをイメージする男性は多いようです。ディナーの約束をした日に、ふと「ねえ、紅葉見に行かない？」と誘えば、男性の心をギュッとつかめるでしょう。
【２】ゴール地点で紅葉が出迎えてくれるサイクリングデート
「最近、自転車にハマっているので」（３０代男性）など、自転車通勤するようなサイクリング好きの男性も多いようです。「この辺りは一面紅葉だから絶対気持ちいいよ！」と、プランを提案すれば、男性も身を乗り出してくるでしょう。
【３】風流な景色を眺めながらのんびり癒される温泉デート
「なんか風情があっていいですよね」（２０代男性）など、温泉から見える景色を想像してグッとくる男性もいるようです。周囲の景色や温泉のつくりなどについて語ってから「一緒に遠出したいな」と誘えば、男性をドキッとさせることができるでしょう。
【４】自然に囲まれながら食欲も満たす果物狩りデート
「エンタメ性があって楽しそう」（２０代男性）など、果物狩りをイベントとして楽しみたいと考える男性もいるようです。「もぎたてって、すごくおいしそう」と、ワクワクした気分を伝えると、男性の気分も盛り上がってくるでしょう。
【５】ピクニック気分でゆったりとお散歩する公園デート
「のんびりした時間を感じたい」（３０代男性）など、公園デートは安らぎを求める男性からの支持が高いようです。「ゆっくり景色を見ながら散歩したいな」と誘えば、男性はいいムードで歩く二人をイメージして、キュンとなるでしょう。
【６】屋内と屋外でとことん美を追求する美術館デート
「なんか贅沢な時間を過ごせそう」（２０代男性）など、自然と人間が生み出した美を両方楽しむプランは男性を酔わせることができそうです。「窓の外から紅葉が見えるんだよ」と、庭園とセットになった美術館などを提案してみるといいでしょう。
【７】趣ある街並や寺院の紅葉を味わう古都デート
「紅葉といったら京都かな」（３０代男性）など、情緒のある古都を巡るプランを支持する男性も多いようです。「○○寺の紅葉の前では声が出なくなるよ」と、さりげなく具体的な情報も披露できると、男性の想像力を刺激できるでしょう。
【８】アクティブに自然を満喫する登山デート
「体を動かすとやっぱり気持ちいい」（２０代男性）など、自然を積極的に楽しみたいアウトドア好きの男性は多いようです。「山の上で食べるおにぎりは最高だよ」と、ご褒美をセットに誘うと登山デートの楽しさをより演出できるでしょう。
【９】ドライブしながら景勝地を巡る紅葉づくしデート
「運転するモチベーションも高まります」（２０代男性）など、道中も目的地も紅葉でいっぱいのデートなら、男性も喜んで運転してくれそうです。「あたり一面真っ赤なんだよ」と、情景をイメージさせて誘うとより男性の気分を高められるでしょう。
ほかにも「男性が『理想の紅葉狩りデート』と聞いて思い浮かべるプラン」はあるでしょうか。皆さんのご意見をお待ちしております。（ＢＬＯＣＫＢＵＳＴＥＲ）
