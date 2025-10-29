かつては「巨悪を眠らせない」とのフレーズで“最強の捜査機関”の名声をほしいままにしていた東京地検特捜部に象徴される「特捜検察」。

その担い手は東京、大阪、名古屋という三大都市の地検に置かれている。だが、大阪地検特捜部の証拠改竄事件（2010年）と、その後に相次いで発覚した特捜検事の違法な取り調べ（2019年）などの相次ぐ不祥事により、その威信は地に落ちた感もある。

少子化時代のキーワードである「人手不足」を背景に、職場の人的資源の重点再配分が社会全体で急務となる中、検察庁も次代を見据えた人材再配置が課題となっている。そうしたなか、以前から指摘されてきた名古屋特捜の“廃止論”が再び、くすぶり始めている。

名古屋地検を廃し、特捜は東京と大阪に集約すべきなのか？

残った3つの特捜部

特捜部は終戦直後の1947年、東京地検に設置された旧軍需物資の横領を取り締まる隠退蔵物資事件捜査部が49年に名称変更して誕生した。その後、大阪地検には57年、名古屋地検には96年に創設されている。

上述の2010年に発覚した、大阪地検特捜部の証拠改竄事件を教訓にして実施された検察改革の指針として、検察の在り方検討会議が11年3月31日にまとめた提言がある。その中で、特捜部の組織体制や編成、人員配置を含めて「見直しを検討すべき」と問題提起されている。さらにその上で、特捜部の存廃についても検討した結果、「廃止するべきであるとの意見も示された」ものの「（汚職事件など、重要事件に対する）国民の期待は依然として存在している」と判断した。

この時に示された具体案こそが「名古屋地検特捜部を廃止して東京地検及び大阪地検の特捜部に集約するべき」という廃止論だったのだ。

特捜検察は2019年12月、カジノ建設の是非が問われていたIRにからむ汚職事件で衆院議員を逮捕。国会議員の逮捕は10年ぶりで、国政の政界汚職となると実に17年ぶりの快挙となった。

日弁連の副会長経験者は、こう指摘する。

「提言書では『各特捜部は、これまで、国民全体が被害者的立場にある汚職、脱税を中心に（中略）政界、官界、経済界における犯罪を積極的に摘発する役割を果たしてきた』と一定の評価を示しています」

副会長経験者も同様に、特捜がその後も存続した経緯には理解を示している。しかし、

「組織形態の細かい修正は行ったものの、体制そのものは従来通りのまま維持されており、小手先の改革といった印象はぬぐえません」（同経験者）

特捜部ではないが、大阪地検に勤務経験がある元検事も手厳しい。

「マル特（特捜部）は、政界腐敗を正してナンボの組織。令和になってから国会議員を刑事訴追しているのは東京地検だけ。東京が手掛けたのは略式起訴を含めば10人を超える。大阪は、昭和の頃にはタクシー汚職や砂利船汚職で華々しく国会議員を挙げ（検挙し）ているが、それもすでに過去の栄光に過ぎない」

初陣から黒星がつき

元検事が続ける。

「大阪は一連の検察批判の震源地になってしまったことも事実で、IR汚職も、もちろん東京のお手柄。『大阪地検特捜部こそ不必要だ』という意見は関西の司法関係者の間でも少なくない」

また、バブル経済が崩壊し、歴史的な金融危機の嵐が吹き荒（すさ）ぶ中、大きな期待を背負って3つ目の特捜部として発足した名古屋特捜だったが、実際には船出からつまずいていた。

新設翌年の97年、名古屋特捜は北陸を代表する金融機関だった北國銀行で、元頭取が信用保証協会役員と共謀して協会に対し、「拠出金は負担しない」と圧力をかけて借金を肩代わりさせたことで協会に損害を与えたとの見立てで、協会役員らとともに当時は現職だったこの元頭取を「身分なき共犯」として逮捕。だが、協会役員らの犯意は明白だったものの元頭取は1審も2審も有罪とされながら一貫して冤罪を主張し続けたのだ。

そして2004年、最高裁は検察側が描いた事件の構図に疑問を投げかけ、「背任罪と認定するには合理的な疑いが残る」と判断。2審の有罪判決を破棄し、審理を名古屋高裁に差し戻した。結局、高裁は元頭取を無罪とし、名古屋特捜が手がけた“大型経済事件”の初陣は完敗に終わった。

元法務省幹部は、当時の捜査担当者らの心情を代弁する。

「バブルの後始末を任された特捜検察は、10年ほど前のヒットドラマ『半沢直樹』のように、貸し剥がしなどで社会の“悪役”扱いとなった銀行の犯罪摘発を国民から期待されていた。名古屋特捜は、世論の期待に応えようと、無理筋な見立てで銀行トップを断罪しようとして、判断を誤ってしまったということなのかもしれない」

警察とのすみ分けを

検察には、1次捜査権を行使して現場で捜査を行う警察を指揮し、起訴するかどうか判断したうえで公判廷において有罪を立証するというメインの役割がある。

検察官や検察事務官らが、自ら摑（つか）んだ違法行為の情報を端緒に事件化する「独自捜査事件」や、国税局を中心に証券取引等監視委員会や公正取引委員会といった“準司法機関”からの刑事告発に基づいて立件する「財政経済事件」など、特捜が扱う事件は、

「テレビやネット、新聞でも大きなニュースとして取り上げられるので花形ではあるものの、あくまでも特別なケース」（前述の元法務省幹部）

警察関係者は、捜査の現場で抱いている本音をこう明かす。

｢犯罪を捜査する中で、検察と警察はすみ分けをはっきりとさせるべきではないかと、個人的には感じています。捜査現場こそ、人材の再配分による効率化が急務なのです」

検察改革を推進したヤメ検（検察官を辞めて転身した弁護士）も、自説をこう述べる。

「自民党の派閥の裏金事件など、『政治とカネ』の事件を繰り返す政界を浄化することを使命とされている特捜検察も、組織のスリム化と効率化を進めるべき時が来ています。そうすることによってのみ、国民の付託に応える結果が導き出せるのですから」

名古屋特捜はポスト対策だった

そもそも名古屋に特捜部が置かれたのは、平成になって消費税が導入されたことに伴う国税当局の組織改編で、全国の国税局に割り当てられた部長ポストの数が一つ減らされる事態を回避するため、脱税事件専門の査察部が、東京局と大阪局に続く3番目の専従部門として名古屋国税局に置かれたことに対応したものだ。

前述の弁護士は｢脱税事件が増えたからではなく、言ってみれば役所の都合でつくられた特捜部なのです｣と裏事情を明かす。

「検察改革の過程で浮かんだ名古屋特捜の廃止論でしたが、実は必要性に対する疑問符は新設当初から、検察内部にはあったというわけです｣（同弁護士）

特捜部に与えられた使命については、提言書の中でも｢汚職と脱税｣の摘発と明示されている。

「政界汚職と、脱税などの財政経済事件の捜査に注力することが、特捜検察の改革に向けた最善の改善策なのは間違いありません｣（同）

前述の警察関係者は「政界汚職といっても、特捜部さんが期待されているのはやはり、なかなか私たち都道府県の警察組織には手が出しづらい中央政界でしょう。ですが名古屋地検がこれまで手掛けてきたのは市長レベルまで。地元の県警でも十分に対応できる事件です。法律のプロにしか出来ない難事件ではなかったというのが現実です」と話す。

袴田事件や大川原化工機事件など冤罪発覚が続き苦境に立たされる検察。その中にあって名古屋特捜は、どのように活路を切り開いていくのだろうか。

岡本純一（おかもと・じゅんいち）

ジャーナリスト。特捜検察の捜査解説や検察内部の暗闘劇など司法分野を中心に執筆。月刊誌「新潮45」（休刊中）では過去に「裏金太り『小沢一郎』が逮捕される日」や「なぜ『東京高検検事長』は小沢一郎を守ったか」などの特集記事を手掛けた。

