人気力士の遠藤が現役を引退し、年寄「北陣」を襲名することになった。両ヒザのケガに泣かされ、今年7月の右ヒザの手術に続き、9月に左ヒザの手術を行ない、名古屋場所、秋場所を2場所連続で全休。九州場所では東幕下3枚目まで番付を下げていた。

【写真】「こんなことは初めてです…」秋場所の西花道に「溜席の着物美人」が登場！ 薄手の着物になった理由は。名古屋場所でのピンクのワンピース姿も

日大時代にアマチュア横綱など11冠に輝き、2013年春場所に幕下10枚目格付け出しで初土俵を踏んだ遠藤は、幕下2場所で十両昇進。その新十両場所に14勝1敗で優勝し、デビュー4場所目で幕内に上がる史上最速での出世を果たした。相撲担当記者が言う。

「永谷園のコマーシャルに起用され、取組には永谷園はじめ多くの懸賞旗が懸けられた。そのため他の力士からターゲットにされ、人気先行となり幕内中位での足踏みが続いた。真っ向勝負を身上とし、得意は右四つからの寄り。立ち合いでの突っ張りにも威力があり、攻守のバランスがとれた力士だったが、パワー不足で上位の壁をなかなか破れなかった。2018年夏場所で最高位の小結に昇進したが、ケガに泣かされ続けた力士のひとりです」

普段から口数が少なく、場所中も多くを語らなかった。そのため相撲記者の唯一のスクープといわれる結婚報道も抜かれることはなかった。

年寄名跡の"渡り鳥生活"になる親方

その遠藤の引退報道が出るきっかけとなったのが、九州場所の番付発表があった11月27日に相撲協会から北陣親方（元前頭・天鎧鵬）の退職が発表されたことだった。若手親方のひとりが言う。

「『北陣』は遠藤が所有する年寄名跡。年寄名跡取得が入門時の条件で、元関脇・麒麟児の北陣親方が2018年に定年退職した後は遠藤の所有となっていた。その後は元・翔天狼、元・琴勇輝が遠藤からの"借株"で親方として残り、直近は日大の先輩・天鎧鵬が借りていた。

年寄名跡を所有せずに"借株"で協会に残ると、所有者の都合によって年寄名跡の渡り鳥生活をしないといけない。元・天鎧鵬も2019年春場所での引退後、琴奨菊の持つ『秀ノ山』、元・益荒雄の『音羽山』、九重部屋の『佐ノ山』と名跡変更を重ね、2023年7月から遠藤の『北陣』を借りていた。

元・天鎧鵬は若手親方のなかでは人気があり、公式YouTubeチャンネルの常連で幕内取組の生解説での司会もやっていた。国技館内の親方売店『SuMALL』でも中心的な役割を果たしていた。協会内で重宝されていた親方の退職が発表されたことで、『北陣』の所有者である遠藤の引退であろうと察しがついた」

禁止されても実態は変わらない

今年5月にも「錦島」を襲名していた元前頭・翔天狼が「出来山」を襲名することになり、空いた「錦島」を襲名したのが「大山」親方だった元小結･千代鳳という玉突きがあった。この「大山」は5月の夏場所5日目に引退した八角部屋の北勝富士が所有する年寄名跡だった。

このように親方の襲名する年寄名跡が玉突きでコロコロ変わったり、押し出されたりするケースがよく見られる。背景には協会のルールとして表向きは認められていないはずの借株が「一時的襲名」というかたちで残存していることがある。

年寄名跡は譲渡や貸借に際して多額の金銭が動くことが問題視され、これまで何度か制度改革が実施されてきた。なかでも大きな改革は1998年の制度改革で、取得要件が定められ、準年寄制度創設とともに借株禁止などが決まった。

しかし、当時設けられた5年間の猶予期間を経ても借株の実態は変わらなかった。ベテラン相撲記者が言う。

「相撲協会が大きな動きを見せたのは、公益財団法人に移行した2014年。税制上の優遇措置を受ける公益法人となるため、協会員らの不透明な金銭のやり取りを認めるわけにはいかず、年寄名跡は個人所有から協会の一括管理とすることに決まった。

ただ、これが再び"借株"が残るきっかけにもなった。本来、年寄名跡が協会のものとなれば、親方同士の金銭による売買ができなくなり、借株もできないはずだった。ところが、実態は個人所有のままで表向きは協会が所有していることにより、協会が認める一時的な襲名というかたちができるようになった。水面下で慣習が残り、ルールは有名無実化してしまった格好です」

その何よりの証左が、年寄名跡を取得している大物力士の引退のたびに、実質的な"借株親方"が襲名する年寄名跡が玉突きでコロコロ変わる奇妙な光景だろう。70歳までの再雇用制度などにより年寄名跡不足が叫ばれるなか、こうした状況はまだ続きそうだ。