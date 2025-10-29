「専業主婦風情が」と嘲笑う夫の心ない言葉｜公務員の夫と修羅場になった話【ママリ】

この漫画は、主人公・佳奈がモラハラ気味の公務員の夫・邦夫の裏切りに気づき、何度もはぐらかされながらも不倫の証拠を集めて闘うさまを描いています。作者・はたけ｜まんが投稿(@hatake_0123_)さんによる『公務員の夫と修羅場になった話』第31話をごらんください。

邦夫と同じ課で働く星野の情報により、邦夫と新人の女性社員との関係が怪しいと発覚。佳奈さんは一度きちんと邦夫と話し合おうとしますが、逆ギレされます。

本当に残業してるか職場に確認するという佳奈さんに対し、「職場に迷惑をかけるな」と止める邦夫。この必死さがますます怪しいですね。

さらに邦夫は、専業主婦である佳奈さんを侮辱するような発言をします。これは聞き捨てなりませんね。

邦夫からの頼みで専業主婦になったという佳奈さん。自分の都合で佳奈さんの人生を決めたと言っても過言ではないのに、信じられません。

専業主婦である佳奈さんを見下し、誰かの入れ知恵で浮気を疑っているのかと聞いてきた邦夫。協力者がいることは知られないように、慎重に答える必要がありますね。

妻を見下す浮気夫を成敗

この物語の主人公・佳奈さんは、最近夫・邦夫の態度が冷たくなったことに違和感を覚えていました。仕事の残業が増え、帰りも遅くなりがち。ある日、帰宅した邦夫から石けんの香りが漂っていることに気づきますが、問いかけてもはぐらかされてしまい、佳奈さんの不安は膨らむばかりです。



そんな中、職場の先輩だった香に相談したところ、邦夫の「残業」はどうやら嘘だったことが発覚。さらに後輩の星野の協力を得て、佳奈さんは夫の行動を調べ始めることになります。夫婦としてきちんと向き合いたいと願う佳奈さんは、邦夫と話そうと何度も試みますが、彼は話を避け、自分は何もやましいことはないと高圧的な態度を崩しません。納得のいかないままではいられなかった佳奈さんは、ついに自ら証拠を集める決意をします。たとえ真実を知ることがつらいものであっても、自分の気持ちを無視され続けるわけにはいかないと立ち上がったのです。



本来、夫婦は対等な立場で話し合い、問題を解決していくものです。それなのに、佳奈さんの不安や疑問に向き合おうとせず、見下すような態度を取る邦夫の姿勢は、パートナーとして誠実さに欠けるものといえるでしょう。この作品は、傷つきながらも自分の気持ちに正直に生きようとする佳奈さんの姿を描いています。相手の言葉や態度に振り回されるのではなく、自分自身の未来のために一歩踏み出す勇気が伝わってくるエピソードです。

