菊池桃子、再婚の夫と“顔出し”夫婦2ショット「素敵な旦那様ですね」「幸せそう」「お似合いです」 正装姿で秋の園遊会へ
歌手・俳優の菊池桃子（57）が28日、自身のインスタグラムを更新。赤坂御苑で開催された秋の園遊会に夫婦で出席したことを報告し、夫との“顔出し”2ショット写真を公開した。
【写真】「素敵な旦那様ですね」「幸せそう」再婚した夫“顔出し”の2ショット披露の菊池桃子
「秋の陽光に包まれた園遊会。お招きいただきましたこと、心より感謝いたします」「#園遊会 #主人と」とつづり、1枚の記念ショットをアップ。菊池は艶やかな着物、夫はタキシードと、共に正装姿でにこやかな表情を浮かべている。
コメント欄には「園遊会だったのですね とても素敵なお2人です」「お着物姿美しいすてき」「とってもお綺麗ですね」「素敵な旦那様ですね」「お似合いです」「素敵なご夫妻」「幸せそうだわ」「お天気にも恵まれ素敵なご体験となりましたね」など、さまざまな声が寄せられている。
菊池は1995年5月にプロゴルファーの西川哲と結婚し、一男一女をもうけるも、12年1月に離婚。19年11月、当時経済産業省で経済産業政策局長を務めていた新原浩朗氏と再婚した。
【写真】「素敵な旦那様ですね」「幸せそう」再婚した夫“顔出し”の2ショット披露の菊池桃子
「秋の陽光に包まれた園遊会。お招きいただきましたこと、心より感謝いたします」「#園遊会 #主人と」とつづり、1枚の記念ショットをアップ。菊池は艶やかな着物、夫はタキシードと、共に正装姿でにこやかな表情を浮かべている。
菊池は1995年5月にプロゴルファーの西川哲と結婚し、一男一女をもうけるも、12年1月に離婚。19年11月、当時経済産業省で経済産業政策局長を務めていた新原浩朗氏と再婚した。