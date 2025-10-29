「クルマなんか買うもんじゃないです」と語るのは、月に1回ペースでクルマを購入し、現在20台以上のクルマを所有しているワンソクTube氏。高額な購入費用や税金の支払いなど、クルマの所有にはとにかくお金がかかります。それでも「クルマのある生活」を手放せない人たちの理由とは……。ワンソクTube氏の著書『損しない「クルマの買い方」大全』（KADOKAWA）より、「クルマがある生活」の実態をみていきましょう。

クルマなんて買うんじゃなかった

今までさんざんクルマの買い方を綴（つづ）ってきておいて言うのもなんですが、クルマなんか買うもんじゃないです。

まずクルマを購入するのに数百万円は必要ですし、税金も毎年取られますし、ガソリン代、保険、駐車場代など、とにかくお金がかかります。

そのうえ、仕事で疲れたときなど、本来なら身体を休めるべきなのになぜかクルマに乗りたくなってしまったり、友達や恋人を乗せてドライブするとついつい遠回りしてガソリン代も余計にかかってしまったり、好きなときにフラッと出かけられてコンビニで飲むコーヒーがたまらなく美味しく感じたり、サービスエリアで無駄なお菓子を買ってしまったり、ついつい時間とお金の無駄遣いをしてしまいます。家族や友達とドライブ旅行なんてしようものなら、その楽しさから一生クルマのある生活がやめられなくなる危険性すらあります。

さらにクルマは、まるでペットのように世話もかかるし情も移ります。だからとても愛おしくなり、余計なカスタムをしてしまったり、ついついまたドライブへと駆り出されたりしてしまいます。

お金と時間がいくらあっても足りません。

人生の半分くらいの思い出が、クルマとともにある可能性すらあります。

何なんだこれは！

クルマって、実はとても中毒性があり、人生を変えてしまう魔性の力があるんです。だから安易にクルマを買ってはいけませんよ、その魅力に一生取り憑（つ）かれてしまいますから。

でも、クルマがある人生が素晴らしいと思える人なら、私とともに好きなクルマを買って経済を回していきましょう！

クルマを買うお金は「自分の好き」で稼ぐ

「新しいクルマが欲しくても、なかなか家族から承認してもらえない」という人も多いのではないでしょうか。

家族を説得する方法としては、家計に入れているお金は減らさずに、クルマを買うお金はそれ以外で稼げば、文句も出ないはずです。しかし、サラリーを上げるにはなかなか大変ですよね。月給を1万円上げるのに、どれほど働けばいいのでしょうか。終身雇用が崩壊した現代では、下手したらボーナスが下がる可能性だってあります。

そこで、今の時代なら副業を始めてみるのもいいと思います。スマホやインターネットが普及した今の時代ほど、副業を始めやすい環境はないはずです。

「うちの会社は副業禁止だから」とか「副業する時間もスキルもないから」とか、やらない理由を考えるのではなく、どうすれば好きなクルマを買うお金を稼ぐことができるかを考えていきましょう。私も「駐車場代くらい稼げれば」と思って始めたブログで、サラリーマンの月収を軽く超えるくらい稼げるようになりましたから。

それに副業禁止の会社だったとしても、年間20万円までの雑所得は所得税の申告が不要なので、20万円以上稼げるようになってから心配すればいいと思います（厳密には住民税は20万円以下でも確定申告が必要）。

それに、20万円以下とか小さくまとまらず、大きく稼ぐことを目標にしたほうがいいです。

趣味が「副業」になる時代！自分に合った稼ぎ方を見つけるコツ

今は趣味が副業になる時代です。

インターネットが普及する前までは、趣味とはお金を消費するだけのものでしたが、今では趣味でお金を稼ぐことが可能です。私のブログもその1つですが、「自分の好きなことや得意なことで、誰かのためになることをすれば、お金はついてくる」というのは商売の基本です。

例えば、釣りが趣味な人なら、これから釣りを始めたいと考えている人に釣り具の買い方や釣り方を教える時間を「ココナラ」や「タイムチケット」などのプラットフォームで販売したり、読書が好きな人ならオススメの本をブログやSNSでまとめてAmazonや楽天などのアフィリエイトリンクを貼ったり、仕事でワードやエクセルを使っている人なら新社会人のためのソフトの使い方講座を「ストリートアカデミー」で開いたりと、知識や経験を売るプラットフォームもたくさんあります。

「ラーメンを一緒に食べます」とか「一緒にお酒飲んで愚痴聞きます」とか、そんなユニークなことでさえ販売されているんです。「レンタル何もしない人」って言葉を聞いたことある人も多いのではないでしょうか。何もしないことですら商売になるんですよね（笑）。

大切なのは、趣味でお金を稼げるんだということを知り、行動すること。その動機が「クルマを買うこと」でもいいわけです。趣味の延長で始めた副業が、私のように本業の収入を上回ることも当たり前にあります。自分の好きなことで社会に貢献してお金を稼ぐのは、サラリーを得るだけの仕事よりはるかに楽しく、人生が間違いなくハッピーになります。

そもそもサラリーマンの給料だけでやりくりするのは限界があります。できるだけ支出を減らしてクルマを買うお金を捻出する生活防衛型の思考はすごく疲れると思います。

それより、自らの趣味でお金を稼いでクルマを買うほうが、絶対に楽しいし家族からの信任も得やすいはずです。

