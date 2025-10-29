2025年10月29日の『徹子の部屋』に三浦祐太朗さんが登場。昭和の名曲、山口百恵さんの『秋桜』を熱唱し、両親・三浦友和さんと山口百恵さんとの関係や、3歳になる娘とのかかわりなどについて語ります。そこで、三浦さんが歌手を目指したきっかけについて語った『婦人公論』2019年11月12日号の記事を再配信します。*****声優の牧野由依さんとの結婚が報じられた歌手の三浦祐太朗さん。昨年は、47都道府県でライブを行い、母・山口百恵さんの歌のカバー4曲を収録したニューアルバムを発表。アルバムリリース時に聞いた、歌手を目指したきっかけ、そして歌にかける思いとは。（構成＝福永妙子 撮影＝浦田大作）

【写真】「アニメの気に入った女性キャラクターを“嫁”と呼んでます」

「僕はこういう人間です」とライブではまず自己紹介を

すべての都道府県をまわるというのは初めての経験ですが、地域によってお客さんの反応が違うのは面白いですね。静かに聴いてくださる会場もあれば、1曲目からお祭り騒ぎのように盛り上がるところもあって。

お客さまは、若い方から年配の方までさまざまで、母のファンだったという方も多い。つまり、僕を初めて見る、僕のことをまったく知らない、という方々がけっこういらっしゃるわけです。

だからライブでは、「僕はこういう人間です」とまず自己紹介をします。「歌をうたっています」「ラジオ番組のパーソナリティをしています」「最近はテレビにも出演しています」「母の歌をカバーさせてもらっています」「僕の今の気持ちは」……。

そんなふうに、心を開いて自分のことを話すと、お客さまも僕をあたたかく受け入れてくださる。何十回と公演を重ねるなかで、「ああ、自分の思いはちゃんと伝わるんだな」と、感じています。

ライブでのこうした経験もあって、 どちらかというと自分をさらけ出すことが苦手だった僕も、少しずつ気持ちがオープンになってきているな、という自覚があります。

たとえばプライベートに関していえば、以前は大勢のなかにいるのがあまり好きではなく、飲み会や食事会に誘われても断ることがよくありました。でも今は仮病を使うこともなくなり（笑）、積極的にそういう場に出かけようという気持ちになっています。

昭和の名曲を伝えたい

ライブで、さまざまな土地の、いろいろな年代のお客さまにトークを交えて歌を聴いていただく。それと同様に、自分とは異なることをやっている人たちとしゃべったり、関わったりすることでたくさんの刺激を受けられるんだな、と思うようになって、少し意識が変わってきました。軽やかになった感じ、とでもいうのでしょうか。

そんな気持ちをフレッシュな状態で反映させたのが、先日リリースしたアルバム『Blooming Hearts』です。このタイトルには「心に彩りを」という意味がありますが、僕自身の心にも徐々に花が咲き始めた、という思いも込められています。

オリジナル4曲のうち、3曲は僕が作詞をしています。以前は、詞に直接的な表現をあまり選ばず、抽象的にしてみたり、人のエピソードを自分なりに解釈する、というアプローチが多かったのですが、今回のアルバムの作品に関しては、自分が言いたいことや伝えたいことをしっかりと表現しました。

そしてアルバムには、母・山口百恵のカバー曲も4曲。2年前に、初めて母の曲のカバーアルバム『I'm HOME』を出すことになったとき、母は「自分の歌を自分の息子の声で聴けるのは嬉しい」と言ってくれました。その言葉が励みとなり、また、だからこそ母の歌を愛してくれた方々にも失礼のないように歌おう、と自分に言い聞かせもしたのでした。

初のカバーアルバムを出したのち、いろいろな場面で母の楽曲を披露する機会が増え、聴いているお客さまの熱量をリアルに感じました。それが今回の4曲のアルバム収録にもつながっています。

いずれも40年以上も前の作品ですが、今聴いても心に響きます。歌詞の日本語も美しい。「昭和にはこういう名曲があったんだよ」ということを、母を知らない世代にも伝えたいし、令和の時代にも届けたい──そんな思いで歌っています。

思うようにいかずクサっていた時期もあったけど

子どもの頃から音楽は常に身近にありました。とくに大好きだったのがチャゲ＆飛鳥です。あれは小学3年生の頃、クラスのなかでチャゲ役を探し、僕はといえば飛鳥担当。テンガロンハットをかぶらせた“チャゲ”と二人でラジカセを音楽室に持ち込み、クラスメイトたちの前でライブをして、盛り上がりました。

一方、音楽の先生からは合唱部へのお誘いが。女子ばかりのなか、男はボーイソプラノの僕ひとり。Nコン（NHK全国学校音楽コンクール）にも出場したんですよ。そこでも歌う楽しさを覚えました。

ところが、高い音がいくらでも出せるボーイソプラノが自慢だったのに、中学生になって突然の声変わりにすっかり自信喪失。一時期、サッカーに逃げたりもしたのですが、バンドを組んでいた友人にボーカルとして誘われ、「また歌ってみよう」となったのです。

中学3年のときの文化祭でのライブでは、ボーカリストとしてステージで歌う心地よさに目覚め、この頃から、音楽を仕事にしたいと考えるようになりました。

とはいえ、プロデビューは大学を卒業したあとです。親に大学に行かせてもらった以上、卒業だけはしたかった。それに大学に通いながらアマチュアとして音楽活動はできるし、実際、デモテープをつくってレコード会社に送ったりもしていました。

心に秘めていた音楽の世界に進みたいという気持ちを、実際に両親に告げたのは大学4年のときです。同級生はみんな就職活動をしているというのに、僕は就活など何もしていない。親としては不安ですよね。「どうするの？」と父に聞かれ、初めて打ち明けました。

反対されるかと思いきや、「大変だと思うけど、やってみなさい」とひとこと。その後も、家族はほどよい距離感で応援してくれていて、そのスタンスはありがたいですね。

2008年に、バンド「Peaky SALT」のボーカルとしてメジャーデビュー。3年後に、ソロとしての活動を開始しました。そして10年以上が経とうとしています。

その間、思うようにいかずクサっていた時期もありました。バンドが活動休止になったり、ソロに移行するまでのあいだ、仕事がまったくなかったり。浮いたり沈んだりはあったけれど、歌うことをやめようと思ったことは一度もないですね。実際、どんな形でも歌い続けてきたのです。

ソロデビューしてからは、全国の大型ショッピングモールで、無料ライブを続けました。ボーカルの僕とギタリストの二人だけで行う弾き語りのミニライブは、握手会をしてCDも売るというものです。

買い物が目的で来ている人に、目を向けてもらわなきゃいけない。エスカレーターで上がっていく人にも呼びかけましたよ（笑）。そんなふうにしながら人を振り向かせ、歌に引き込んでいくことがだんだん楽しくなってきて。このミニライブはわりと最近までやっていました。のべ300回くらいでしょうか。場数を踏んだおかげで、度胸もついたように思います。

たまに、「ハングリー精神がない」と言われることがあります。僕が“二世”ということで言われやすいのでしょう。そのことに反発を感じたこともありますが、最近は「それはそれでいいや」と思っています。この道を進んでいきたい──、自分の確固たる思いがあれば、あとは前を向き歩いていくだけです。

さて、僕は大のアニメファンです。詞を作っていて煮詰まったとき、あるいはオフの日、僕にとって気分転換、いや、気持ちを高揚させてくれるのがアニメを見ることなのです。

アニメの気に入った女性キャラクターを“嫁”と呼び、シリーズごとにお嫁さんを変えているのですが、今季はまだ決めかねていて……って、ちょっと引かないでください。（笑）

そのアニメに音楽で関わりたい、というのも昔から願っていたこと。それが昨年、テレビアニメ『邪神ちゃんドロップキック』のエンディングテーマを作詞し、歌うことで実現しました。今後も、アニメソングをたくさん歌えたら嬉しいですね。

どんなものでも歌いこなせる歌手でありたい

今回発表したアルバムには、1975〜76年に放映されたテレビドラマ『赤い疑惑』のテーマ曲「ありがとうあなた」のカバーが収録されています。アルバムの発売を機に、中国の人たちにもこの歌を聴いてもらいたいと、中国語でもカバーしました。イントネーションやアクセントなど、中国語は難しかったけれど、新鮮な体験でした。

そのミュージックビデオ（MV）を上海で撮ったのですが、ビル群やネオンなど華やかな街の雰囲気に圧倒され、テンションが上がりました。そして、「いつか中国でもライブをしたい」と、また新たな目標を心に刻んだのです。

MVでは、オリジナル曲である「RAINY SLUMBER」も制作しました。撮影監督は藤代雄一朗。音楽ユニット「水曜日のカンパネラ」のMVをはじめ、最近ではNHKのテレビドラマ『だから私は推しました』の編集も担当した、今売れっ子の映像ディレクターなのですが、彼が実は小学校時代の“チャゲ”なのでした。音楽室で盛り上がった二人が、時を経て、それぞれ音楽と映像の世界に進み、今こうして一緒に仕事ができる。いい縁だなと思いました。

カバー曲についていえば、母の歌はどれも歌うのが難しい。今回、アルバムに入っている「横須賀ストーリー」は、なかでも苦労した作品です。歌いまわしだったり、ブレスのタイミングだったり、あるいはビブラートをかける位置だとか、ちょっと違うだけで、伝わり方も変わってくる。そもそも、演じながら歌う、といったドラマ性の強い楽曲です。

以前、母にこの曲のことを聞いたら「難しいよね」と言っていたので、母にとっても手強い作品だったのでしょう。でも、難しいからこそチャレンジのしがいもあるというものです。

歌に関して、母からとくにアドバイスを受けることはありません。実家に帰ると、音楽の話よりも、たいていバラエティ番組の話題で盛り上がるんです。（笑）

ただ、僕が母の歌い方に倣って気をつけていることがあるとすれば、「が・ぎ・ぐ・げ・ご」などの鼻濁音の発声ですね。曲の雰囲気にも影響するし、何より日本語をきれいに伝えるうえでの重要なスキルです。だから、そこはしっかり意識するようにしています。

オリジナル曲にしろ、カバー曲にしろ、自分では音楽のジャンルをとくに決めてはいません。どんなものでも歌いこなせる歌手であることが目標ですから。

47都道府県ツアーで、各地の方々に少しは「三浦祐太朗」という歌手を知っていただけたと思います。これからも、一人でも多くの方に僕の生の歌を聴いていただけるよう、来年もツアーをやっていきたいし、並行して、また次の新しいアルバムもつくりたい。

35歳……歌うことがますます好きになっています。