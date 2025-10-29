『Minecraft』スティーブで『Bad Apple!!』の影絵PVを再現！ 並んだスティーブで霊夢や魔理沙を描写する発想に「人の心ォ！」「本当に凄いな…」の反響

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『スティーブでBadAppleを再生』というyhさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

再生速度の変更やtick速度、動画のカットなどの変更は行っていません。 たまにフレームが飛んだような部分がありますが、処理が重く再生が追い付かない場合少し1フレームの時間を少し延ばして、それでも処理ができなかった場合処理ができなかったフレームを飛ばすことでなるべく元の映像とずれが起きないようにしています。（最後の陰陽玉が回る所はこの機能がうまく動いてないですね。なんでだろね？） 死んだときの音とアニメーションとパーティクルは面白いので消しません

ズラリと整列しているのはゲーム『Minecraft』のキャラクターのスティーブ。

真上のアングルからは、スティーブの髪色でほぼ黒のドットに見えますね。

そしてスティーブたちにダメージが広がり赤く染まりした。

ふたたび並んだスティーブの一部がダメージで死亡し、画面は赤と緑と空白の空間で構成されます。パチパチとスティーブの命の弾ける音が花火のようです。

そうして姿を現したのは東方Projectの博麗霊夢。

この動画の元ネタは、東方projectの楽曲をアレンジした『Bad Apple!! feat. nomico』のPVのひとつ『【東方】Bad Apple!! ＰＶ【影絵】』です。2009年10月27日に投稿されたこの動画は、再生数が3100万回を越える大人気作品。画面右下に元になった影絵PVが表示されていますね。

博麗霊夢が投げたリンゴは霧雨魔理沙の元へ。

その後もパチュリー・ノーレッジ、レミリア・スカーレット、十六夜咲夜と連想のように繋がる影絵で表現される人物をスティーブの命で描いていきます。

フランドール・スカーレットの白と黒が反転するシーンも見事に再現。

滑らかに変化していく影絵をドットのようなスティーブでどこまで表現するか。その線引きが秀逸です。「人類には早すぎる動画」「なぜベストを尽くしたのか」というタグが付けられた発想に興味を持たれた方は、どうぞ動画でご覧ください。

視聴者のコメント