¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÎÓÈþº»´õ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼(35)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£Åê¹ÆÆ°²è¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬Å£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ø¤Ê¤Á¤ç¤³¥Ñ¥ó¥Á¤À¤±¤ì¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤¯¤Æ¤º¤Ã¤È¤Ë¤³¤Ë¤³¤·¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥ß¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£
¡¡Çò¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦¥é¥Õ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î´ðËÜ¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡Ö¥ï¥ó¥Ä¡¼¡×¤ò¾Ð´é¤Ç³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¶Ú¥È¥ì¤«¤é¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç¤¹¤«¤Ã¡ª¤³¤ì¤Ï¶Ã¤¤Ç¤¹¤Ã¡ª¡×¡Ö¤¨¤Ã¡©¾å¼ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¤â¤Ã¤ÈÄ¹¤á¤Ë¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþº»´õ¤µ¤ó¡¢¤¤¤¤É½¾ð¤·¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£