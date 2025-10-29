156cm¤ÇºÇÄ¹382Y¤Î¥É¥é¥³¥ó½÷»Ò¥×¥í¤Ï¡Ø3S¡Ù¤Î¡É·ÚÆð¥·¥ã¥Õ¥È¡É¤ÇÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡ª
JPDA¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥×¥í¥É¥é¥³¥ó¶¨²ñ¡Ë½êÂ°¤Î¥É¥é¥³¥ó¥×¥í¡¦Ìø°æ¼ÓÆà¤Ï¡¢¿ÈÄ¹156cm¤Ê¤¬¤éºÇÄ¹Èôµ÷Î¥382¥ä¡¼¥É¤òµÏ¿¤¹¤ë¶Ã°Û¤ÎÈô¤Ð¤·²°¡£¤½¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÆÈÆÃ¤Î¥Á¥ç¥¤¥¹¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÁ´ËÆ¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û30gÂæ¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹S¥·¥ã¥Õ¥È¤ò¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¹¥¤¥ó¥°¤«¤é¤·¤Ê¤é¤»ÂÇ¤ÄÌø°æ¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥¹¥¤¥ó¥°
Ìø°æ¤¬¸½ºß»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥Ï¤Î¿·¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡ØRMX DD1¡Ù¤Ë¡Ø¥ô¥¡¥ó¥¥Ã¥·¥å 3S¡Ù¤È¤¤¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤À¡£ÉáÃÊ¤ÎÃÆÆ»¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Èôµ÷Î¥296¥ä¡¼¥É¡¢¥¹¥Ô¥óÎÌ2414²óÅ¾¡¢ÂÇ¤Á½Ð¤·³Ñ14ÅÙ¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ô¡¼¥É49m/s¡¢½éÂ®67m/s¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ê¤ê¤Î¥Ï¡¼¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤À¤¬¡¢30gÂæ¡¦¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹S¤È¤¤¤¦¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ï·Ú¤¯¤ÆÆð¤é¤«²á¤®¤ë¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤ë¡£¡Ö°ÊÁ°¤Ï6X¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡È¤â¤Ã¤ÈÈô¤Ð¤¹¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡É¤ÈÃµµá¤·¤¿·ë²Ì¡¢»ä¤ÏÂÎ¤ò³«¤«¤º¤ËÂÇ¤Ä¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥·¥ã¥Õ¥È¤Î¤·¤Ê¤ê¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤»¤ë·ÚÆð¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ËÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£JPDA¤Î¥É¥é¥³¥ó¥×¥í¤Ï46¥¤¥ó¥Á¤Þ¤Ç¤·¤«»È¤¨¤Ê¤¤¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢ÃË½÷¤È¤â¤Ë·Ú¤¯¤ÆÆð¤é¤«¤¤¥·¥ã¥Õ¥È¤ò»È¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃË»Ò¤Ç¤â40gÂæ¤ÎSR¤¬ÉáÄÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¥ä¥Þ¥Ï¤Î¶¯ÃÆÆ»¥Ø¥Ã¥É¤Ë·ÚÆð¥·¥ã¥Õ¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¡È¤·¤Ê¤ê¤ò³è¤«¤·¤Æ¿¶¤ë¡É¤È¤¤¤¦ºÇ¶á¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿·ë²Ì¡¢¸½ºß¤Ï¡Ø¥ô¥¡¥ó¥¥Ã¥·¥å 30S¡Ù¤ò»ÈÍÑ¡£Èôµ÷Î¥¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÀºÅÙ¤â¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥É¥é¥³¥ó¶¥µ»¤Ç¥ä¥Þ¥Ï¤Î¥Ø¥Ã¥É¤ÏÄÁ¤·¤¤°õ¾Ý¤À¤¬¡¢Èôµ÷Î¥ÀÇ½¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Ìø°æ¤Ï°ÊÁ°¡¢¡ØRMX VD/M¡Ù¥Ø¥Ã¥É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¿·ºî¤Î¡ØRMX DD1¡Ù¤òÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¡ØRMX VD/M¡Ù¤Ï¹½¤¨¤¿¤È¤¤Î´é¤äÂÇ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·ºî¤ÏÄ¾¿ÊÀ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢¥ß¥¹¤Ë¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âè°ì°õ¾Ý¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ò¡¼¥ë¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤â¥Õ¥§¡¼¥É¤·¤ÆÏÈ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡×·Ú¤¯¤ÆÆð¤é¤«¤¤¥·¥ã¥Õ¥È¤È¡¢¥ß¥¹¤Ë¶¯¤¤¥Ø¥Ã¥É¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÇÈô¤Ð¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ê¤é¡¢°ìÅÙ»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ¿Íµ¤¥·¥ã¥Õ¥È¤òÄ´ºº¡£´ØÏ¢µ»ö¡ØÈô¤Ð¤Ê¤¤¸¶°ø¤Ï¥Ø¥Ã¥É¤Ç¤Ê¤¯¥·¥ã¥Õ¥È¡©¡¡ºÇ¿·¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥·¥ã¥Õ¥È32ËÜ¤òÅ°ÄìÊ¬Îà¡ª¡Ù¤òÆÉ¤á¤Ð¡¢¤½¤ÎÈëÌ©¤¬¤ï¤«¤ë¡£
