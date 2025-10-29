堀琴音・木村彩子・永峰咲希 復活優勝を飾った3人が集まって「あやこの祝勝会」を開催「まだまだ三十路も頑張ります」!?
堀琴音が自身のインスタグラムを更新。「富士通レディース」で3年ぶりにツアー2勝目を挙げた木村彩子の祝勝会を開いたことを投稿した。
【写真】祝勝会にはシックな装いで集まった3人【本人のInstagramより】
出席したのは国内メジャー「日本女子オープン」で3年ぶり3勝目を挙げた堀と、「資生堂・JALレディスオープン」で5年ぶり3勝目を挙げた永峰咲希。今季、見事に復活優勝を飾った3人が集まった。祝勝会では用意していたケーキが出てきた瞬間「これがして欲しかったの」と木村は大喜び。「サプライズのつもりだったけど 本人は祝って貰う気満々!! 笑」と堀も笑いをこらえきれなかった様子。それでも「あやこの笑顔が見れてこちらもホッコリになりました」と嬉しそうだった。最後に「まだまだ三十路も頑張ります（私とあやこはまだ29歳）」と意欲的な言葉で締めくくった。ちなみに堀は今年3月の誕生日を迎えて29歳。永峰は4月の誕生日で30歳。木村は11月2日の誕生日で30歳を迎える。この投稿に木村は「こっちゃん、ありがとう」と感謝のコメント。ファンからも「同級生かな？おめでとう！！」「おおー、皆さん今年の優勝者」「お祝いできる、してくれる友人がいるって良いよね」などの声が寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
山下美夢有の弟・勝将と妹・蘭がタッグを組んでトーナメントに参戦 初めて兄のキャディを務めた蘭の感想は一言で「爆笑」!?
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
ゴルフが大好きな剛力彩芽がクラブメーカーのアンバサダーに就任 「うれしいっ！しあわせっ！」と意欲満々
「AIのお人形さんかと」セキ・ユウティンの妹が中国民族衣装を着た姿をSNSに投稿し話題沸騰「お姫様が逃げ出してしまったの？」
【写真】祝勝会にはシックな装いで集まった3人【本人のInstagramより】
出席したのは国内メジャー「日本女子オープン」で3年ぶり3勝目を挙げた堀と、「資生堂・JALレディスオープン」で5年ぶり3勝目を挙げた永峰咲希。今季、見事に復活優勝を飾った3人が集まった。祝勝会では用意していたケーキが出てきた瞬間「これがして欲しかったの」と木村は大喜び。「サプライズのつもりだったけど 本人は祝って貰う気満々!! 笑」と堀も笑いをこらえきれなかった様子。それでも「あやこの笑顔が見れてこちらもホッコリになりました」と嬉しそうだった。最後に「まだまだ三十路も頑張ります（私とあやこはまだ29歳）」と意欲的な言葉で締めくくった。ちなみに堀は今年3月の誕生日を迎えて29歳。永峰は4月の誕生日で30歳。木村は11月2日の誕生日で30歳を迎える。この投稿に木村は「こっちゃん、ありがとう」と感謝のコメント。ファンからも「同級生かな？おめでとう！！」「おおー、皆さん今年の優勝者」「お祝いできる、してくれる友人がいるって良いよね」などの声が寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
山下美夢有の弟・勝将と妹・蘭がタッグを組んでトーナメントに参戦 初めて兄のキャディを務めた蘭の感想は一言で「爆笑」!?
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
ゴルフが大好きな剛力彩芽がクラブメーカーのアンバサダーに就任 「うれしいっ！しあわせっ！」と意欲満々
「AIのお人形さんかと」セキ・ユウティンの妹が中国民族衣装を着た姿をSNSに投稿し話題沸騰「お姫様が逃げ出してしまったの？」