秋田県の鈴木知事は２８日、防衛省を訪れ、小泉防衛相にクマ捕獲の支援を求め、自衛隊の派遣を要請した。

小泉防衛相は「深刻な状況と受け止めている」と発言し、陸上自衛隊の自衛官らを秋田県庁に向かわせた。同日夕、今後の支援内容を話し合う初めての協議が県庁で行われた。

東京・市ヶ谷の同省では、鈴木知事が「クマが中心市街地にも出没し、県民の日常生活に大きな支障が出ている」と説明、箱わなの運搬や設置といった後方支援を自衛隊に求めた。小泉防衛相は「危機的な状況。秋田県と協力して早急に対応策を練る」と述べた。

面会後、鈴木知事は報道陣の取材に、派遣については「災害派遣に限らず、幅広く検討いただいている。被害がどこまで続くか分からないが、市街地にクマが出る限り異常事態。派遣の期間は、防衛省と対話しながら決めることだろう」と語った。

県庁で行われた協議には、青森、岩手を含む北東北３県を管轄する陸自第９師団（司令部・青森市）の三浦英彦副師団長と、県内での対応が想定されている秋田駐屯地（秋田市）の自衛官らが出席した。

終了後、報道陣の取材に、県生活環境部の熊谷仁志次長は「今後、市町村とも情報を共有し、自衛隊の受け入れ態勢を整えていく」と話した。三浦副師団長は「隊員の安全確保は重要だと思っている。しっかり検討、準備し、できる限り早く支援できるようにしたい」と述べた。

「見守りお願いしたい」自治体期待

クマ対応では危険と隣り合わせの業務を担ってきた自治体からは自衛隊に期待する声が聞かれた。

２４日に男女４人が襲われ、１人が死亡した東成瀬村は、これまでも目撃情報が寄せられると、複数の職員で現場に出向いて爆竹で追い払ってきた。出没は突発的で対応する職員も少なく、日常業務を圧迫しているという。高橋憲一・産業振興課長は「週末も昼夜も関係なく職員はクマの対応に追われ、疲弊している。自衛隊員には見守りなどをお願いしたい」と話していた。

ＪＲ湯沢駅近くで男性４人が襲われ、クマが６日にわたって民家に居座る被害があった湯沢市。「クマが居座っている」などの通報を受けての職員の出動が今月だけで７回ほどあり、既に昨年の出動総数を超えている。村上始・農林課長は「山間部の訓練を積んだ自衛隊員にクマの追い払いをしてもらえれば」と期待した。