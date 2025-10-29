11月1日は「紅茶の日」。紅茶党でもそうでない人も、色んなフレーバーを楽しめる紅茶の「アドベントカレンダー」はご存じですか？アドベントカレンダー (Advent calendar) は、クリスマスまでのカウントダウンを楽しめる、ホリデーシーズンに欠かせないアイテムです。当日まで、毎日1つずつカレンダーの窓を開きながら、紅茶やお菓子、雑貨などを楽しめます。紅茶のアドベントカレンダーは、12月1日からクリスマス前の24日まで、毎日1つずつ紅茶を楽しめるものです。

各ブランドで期間は異なりますが、24種類全て違うフレーバーやノンフレーバーのものも。普段は飲まないフレーバーの美味しさに気が付くこともあるかもしれません。紅茶以外にも珈琲、チョコレートや焼き菓子のアドベントカレンダーをラインナップしました。クリスマスが待ち遠しくなる、アドベントカレンダー10選を紹介します！■ウェッジウッド「アドベントティーカレンダー 2025（季節限定商品）」5,940円（税込）2021年の人気デザインを復刻。クリスマスまでの日々を彩る25種類のお茶を楽しめます。飲み終わった後は、サイコロを裏面に返して飾ると、12月25日には、飾って可愛いツリー柄のできあがり。飾って楽しいパッケージも魅力です。25種類のお茶は、アールグレイやアッサム、ルイボス、緑茶など様々なフレーバーです。

販売期間:販売中

販売場所：ウェッジウッド公式オンラインストア限定



※2025年10月29日時点情報

■ルピシア「クリスマス アドヴェントカレンダー」12,000円（税込）中身も装いも新たに登場！このセットでしか手に入らない限定品を含む、クリスマスにおすすめのお茶とお菓子、雑貨などが詰め込まれています。12月1日からクリスマス・イブまでの24 日間をカウントダウンしながら、毎日ひとつずつ箱を開けるたび、小さなサプライズとともにクリスマス当日への期待感を楽しめそうです。

販売期間:販売中

販売場所：ルピシア公式オンラインストア



※2025年10月29日時点情報

■クスミティー「アドベントカレンダー2025」12,960円（税込）それぞれの窓にはクスミティーを代表する、バラエティ溢れるティーバッグやミニ缶、毎年デザインが変わるインフューザー、そしてオリジナルの紅茶ゼリー等が入っています。「80日間世界一周」「海底2万マイル」「月世界旅行」の3つの世界観を表したデザインを楽しめます。

販売期間:販売中

販売場所：クスミティー公式オンラインショップ限定



※2025年10月29日時点情報

■ジョージスチュアートティ「紅茶のホリデーカレンダー2025＜猫＞」2,800円（税込）グリーンを基調に、猫をテーマにした描き下ろしアートをあしらい、飾っている時間も、淹れて飲むひとときも楽しめるデザインに。猫好きの方へ贈るギフトとしてはもちろん、自分へのご褒美にもピッタリ。イラストレーター 「365CAT.ART」の描き下ろしイラストです。ビギナーの方にも飲みやすいセレクトを中心に、フレーバーティー、無香料のセイロンティー、ハーブティー、チャイなど、気分やシーンに寄り添うバリエーション。

販売期間:販売中

販売場所：ジョージスチュアートティー公式オンラインストア

※2025年10月29日時点情報

次にコーヒーやお菓子のアドベントカレンダーをご紹介します。紅茶以外のアドベントカレンダーも魅力的なものがたくさんありますよ。■CAFE＠HOME「コーヒーカレンダー2025」11,880円（税込）クリスマスリースやオーナメントで飾られた箱を開けると、立体的なクリスマスツリーが飛び出す仕掛けになっています。デザインされた24の窓には、日替わりで楽しめる15種類・計24杯分のコーヒーが。「一緒に食べるスイーツを引き立てるコーヒー」や「その日の気分に寄り添うコーヒー」など、何が出てくるかは開けてからのお楽しみです。

販売期間:11月6日まで「引渡し・お届け、現物販売開始日」11月7日(金)から

※店舗により前後する場合あり。

販売場所：COFFEE STYLE UCC横浜店、アトレ吉祥寺店、グランスタ東京店



※2025年10月29日時点情報

■ロイズ「ロイズ アドベントカレンダー」3,483円（税込）今年の装いは、裁縫道具を使ってクリスマス支度を楽しむ動物たちがいっぱい描かれています。中には、定番人気のピュアチョコレートや、とろりとソースがあふれるプラフィーユショコラ、ピスタチオのコクが広がるクリームを閉じ込めたプチベアショコラ（ピスタチオ）など、17種のチョコレート菓子が42個入っています。かわいいチャームも隠れていますよ。

ロイズ直営店：11月4日より販売。※各店商品がなくなり次第、販売終了。東苗穂店・札幌大丸店・厚別西店・あいの里公園店・屯田公園店・西宮の沢店・ロイズタウン工場直売店 ・上江別店・新千歳空港店・ロイズ チョコレートワールド

ロイズ公式オンラインストア：11月4日正午頃（予定）〜12月22日(お届け希望日：11月7日〜12月26日）

※2025年10月29日時点情報

■ジャン＝ポール・エヴァン「カランドリエ ドゥ ラヴァン」 16,740円（税込）2025年のアドヴェントカレンダーのモチーフとして選ばれたのは、鉄とガラスが織りなす大胆な建築様式の「グラン・パレ」。パリの象徴的な建造物の一つです。華やかなパリのクリスマスの雰囲気を愉しめます。クリスマスまでカウントダウンしながら、贅沢なショコラを味わえます。

全国のJEAN-PAUL HÉVINブティック：11月1日予約開始、11月25日からお渡し。

ジャン＝ポール・エヴァン公式オンラインストア：11月4日正午頃（予定）〜12月22日(お届け希望日：11月7日〜12月26日）

※2025年10月29日時点情報

■ヴィタメール「アドベントカレンダー」16,200円（税込）ヴィタメールのショコラや焼き菓子を詰め合わせたアドベントカレンダーです。12月1日から数字の書かれた小箱を開けて、クリスマスまでのカウントダウン！箱の大きさが日によって違うのもワクワク感を誘いますね。

全国のヴィタメール店舗：11月20日〜12月25日。

※11月1日から予約受付。

ヴィタメール公式オンラインストア：11月20日〜12月25日。

※11月1日から予約受付。

※2025年10月29日時点情報

■Craft Candy Theater PAPABUBBLE/パパブブレ「アドベントカレンダー」5,800円（税込）「遊べるクリスマスアドベント」をテーマに、ただ食べるだけでなく楽しめるアドベントカレンダーが登場。カラフルな小箱にはキャンディやグミ、焼き菓子などを詰め合わせが。最後のBOXには、クリスマス限定のチャームが入っています。

全国のPAPABUBBLE/パパブブレ店舗：11月1日(土)から販売

PAPABUBBLE/パパブブレ公式オンラインストア：予約受付中。

※2025年10月29日時点情報

■シャディ「ムーミン アドベントカレンダー ムーミンやしき／グリーン」各1,458円（税込）ムーミンやしきや、ムーミンの仲間たちのデザインを施したグリーンのアドベントカレンダー2種類です。中はチョコクランチが入っています。お部屋に飾れば北欧のクリスマス気分に。温かみのあるムーミンたちのデザインに、大人も子どもも楽しめそうです。

全国のムーミンショップやシャディ販売店：販売中

シャディギフトモール：販売中

※2025年10月29日時点情報

(Shino)