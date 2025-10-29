人生いろいろ、家族もいろいろ、幸福の形もいろいろ。近年、「結婚がゴールではない」という声も大きくなりつつあるとはいえ、ゴールインした二人には幸せになってほしいと思うのが人情というものだろう。

今回登場していただくのは、3月に入籍した、日本とドイツを拠点に活動するピアニストの川崎翔子さんと、スロバキア人ピアニストのヤクブ・チズマロヴィッチさんだ。今もドイツ・ミュンヘンとスロバキア・ブラチスラバでの遠距離婚だが、その隔たりをものともせず、長い年月を経て育てた愛が実を結んだ。

ヤクブ・チズマロヴィッチさん

「言いたいんなら言って」

2011年10月、東京藝大博士課程の交換留学生としてミュンヘンへ飛んだ翔子さん。欧州ではさまざまなコンクールに挑戦。12年2〜3月はフランス国境に近いイタリアのピネローロで出場。同コンクールでファイナルに進出し、リスト編曲によるワーグナーの「タンホイザー」で3位となったのがヤクブさんだった。

「ブロンドのクリクリとした髪で、演奏にも引かれるものがあった」と彼女。ヤクブさんは「笑ったときの目がカワイイ」と感じ、あいさつを交わす。高校生の時に初来日した彼は映画内の梶芽衣子に興味を持ち、邦画や盆栽にハマっていたのだ。

その後、フェイスブック上でも友達となり、交換日記のようにメッセージをやりとり。4月には翔子さんが2泊3日で、彼が家族と当時住んでいたドイツ西部のケルンへ。ケルン中央駅に降り立った彼女を出迎えた彼。「ほら、ここがケルン大聖堂だよ」と指し示した先には何もない。緊張していた彼は、大聖堂がすぐそばにある出口とは反対から出てしまっていた……。

彼女の要望で、最頂部の高さが約157メートルもある大聖堂に上った。彼女を楽しませたい一心だった彼が、実は高所恐怖症と明かしたのは後のことだ。

「留学期間の1年だけでは吸収しきれない」と考えていた翔子さんは、ミュンヘン音大に改めて入学し、ドイツ滞在が延びることに。ヤクブさんは彼女に交際を持ちかけたい気持ちでいた。

5月、ミュンヘンを訪ねた彼は何か言いたそうにしていた。「言いたいんなら言って」と彼女が出した助け舟に乗り、「手を握ってもいい？」「僕のガールフレンドになって」と告げた。

電車で6時間の遠距離恋愛

その後も同じコンクールを受けたり、ピアノデュオの国際コンクールに出たりした。13年1月には、来日したヤクブさんを、翔子さんが両親に紹介した。

14年には彼がミュンヘンから電車で1時間半のオーストリア・ザルツブルクへ。同じドイツのケルンよりも大幅に距離が縮まったが、16年には音大講師の仕事が決まり、ブラチスラバへ。電車で6時間と再び遠距離となったが、互いに行き来して国境越えの愛は続いた。

23年ごろ、「遠距離のまま二人はやっていけるのか」とヤクブさんが不安を抱く。だがむしろ、それまで行き来しつつ関係を築いてきたことを、今後も続けていけると改めて二人で確認した。

プロポーズはウィーンで

ヤクブさんは24年3月、ローマにいる友人に婚約指輪の制作を依頼。考えた末に決めたプロポーズ場所は、乗換駅で二人がよく待ち合わせるウィーンとした。ウィーン・フィルの本拠地でもあるウィーン楽友協会内のブラームス像の前で、婚約指輪を手に彼は「結婚したいですか」とプロポーズ。OKした彼女は「二人の関係を公的なものにしたい」と今年3月に入籍した。

ヤクブさんは「すし、焼き肉、焼き鳥……日本の食べ物は大好きだし、ビールも日本のドライが好き。コンビニ文化もあるし、将来は日本に住みたい」と話す。

17年に来日した際は、彼女が仕事の都合で帰国できず、一人彼女の実家に身を寄せた。彼女の両親は英語も話せないが、身振り手振りを交えたコミュニケーションで盛り上がった。

来年2月には翔子さんが帰国予定で、同月24日には東京文化会館（上野）でリサイタルを開く。3月にはスロバキアのデュオコンサートに二人で出演予定だ。これまで続けてきた世界を股に掛けての活躍は、もちろんこれからも続く。

