

「桃鉄」と吉備SA（上り）がコラボ！ 11月1日に「桃太郎」と記念撮影をするともらえるマグネット 提供：西日本高速道路サービス・ホールディングス（株）

岡山県の吉備サービスエリア（上り線）で11月1日、大人気すごろくゲーム「桃太郎電鉄（発売元：コナミデジタルエンタテインメント）とのコラボレーションが始まります。

吉備SAを「桃鉄」の駅に見立て、ここでしか手に入らないアクリルスタンドやステッカー、地元菓子メーカーの廣榮堂とのコラボ商品「桃鉄きびだんご」などが販売されます。

上り線のレストランでは桃鉄コラボ限定メニュー（10種）が提供され、岡山名物の「エビめしセット（1700円）」や、ばら寿司の「岡山寿司（1700円）」などを提供します。購入すると先着2000人にオリジナルコースターがプレゼントされます。

11月1日の午前11時・午後1時・午後3時には、桃鉄のキャラクター「桃太郎」が登場する記念撮影会も行われます（各回15分）。「桃太郎」と一緒に撮影すると、先着200人にオリジナルマグネットがプレゼントされます。

このコラボイベントは11月1日から2026年2月1日まで開かれます。