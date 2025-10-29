◆米大リーグ ワールドシリーズ第４戦 ドジャース―ブルージェイズ（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２８日（日本時間２９日）、２勝１敗とリードして迎えたワールドシリーズ（ＷＳ）第４戦の本拠地・ブルージェイズ戦に「１番・投手兼ＤＨ」で先発出場。ＷＳ初登板は２３年９月の右肘手術後最長タイの６回０／３を投げて６安打４失点で降板した。６三振を奪い、球数９３球だった。

初回のマウンドは２死から四球と内野安打で一、二塁のピンチを招いたが、５番カークを一飛に仕留めて無失点の立ち上がり。その裏の第１打席ではフルカウントから四球を選んでＷＳ新記録でポストシーズン（ＰＳ）タイ記録となる６打席連続四球。すでにＷＳ最長を更新していた連続出塁を「１１」に伸ばした。

しかし、味方が１点を先制した直後の３回は１死から１番ルークスにこの日初めて外野へのヒットとなる右前打を許すと、続く２番ゲレロに逆転２ランを浴びた。初回に空振り三振を奪った時と同じスイーパーが高めに浮いたところを左中間席に運ばれた。ゲレロに対してはエンゼルス時代に通算８打数３安打１本塁打だったが、大舞台で一発を食らい、これが自身ＰＳ初被弾となった。

それでも、４回先頭から５回１死まで４者連続三振。５回２死からルークスに中前打を打たれたが、前の打席で一発を浴びたゲレロを打席に迎えるとギアチェンジ。初球にこの日最速タイの９９マイル（約１５９・３キロ）直球で空振りを奪うと、４球目も９９マイル直球で中直に打ち取った。

５回を終えた時点で球数は７６球。６回は２死からカークをスイーパーで空振り三振に斬り、大歓声の中でベンチに引き揚げた。１―２の７回も続投。６番バーショに右前打を許し、この日初めて先頭打者を塁に出すと、続くクレメントに左中間フェンス直撃の二塁打を浴びた。無死二、三塁となったところでロバーツ監督が投手交代を告げた。１０投手を投入した翌日に７回途中まで粘投した大谷には満員のファンからスタンディングオベーションが送られた。代わった２番手バンダはヒメネスに左前適時打を打たれ、代打フランスの内野ゴロの間に失点。大谷が出した走者は全て生還した。

前日の第３戦はまさに死闘だった。試合時間６時間３９分。最後は５―５の延長１８回にフリーマンがサヨナラ弾を放った。両軍計４４人の選手をつぎ込んだ総力戦。ド軍は２５日（同２６日）の第２戦で完投勝利した山本由伸投手（２７）を延長１９回に向けて中１日でブルペンで準備させるほどだった。

その中でも大谷は伝説となった。第４打席まで二塁打、ソロ本塁打、適時二塁打、ソロ本塁打で４打数４安打３打点。その後は４打席連続の申告敬遠。１７回２死一塁も四球を選び、試合をまたいで１０打席連続出塁とした。１試合９出塁はＰＳ新記録で、１試合４長打も１１９年ぶりのＷＳ最多タイ記録だった。

試合終了は現地午後１１時５０分。大谷は試合後も試合中につった右脚のケアなどに時間を費やし、日をまたいで午前０時４５分頃まで球場に滞在した。試合後の現地放送のインタビューでは「勝ったのが全てだと思うので。早く帰って寝て、明日に備えたいです」と話していた。

この日がＰＳに入って３試合目の登板。ＰＳ初登板だった４日（同５日）の地区シリーズ第１戦、敵地・フィリーズ戦では６回３安打３失点９奪三振で初勝利をマークすると、続く１７日（同１８日）のリーグ優勝決定シリーズ第４戦、本拠地・ブルワーズ戦では術後初めて１００球を投げ、同最長の６回０／３を２安打無失点１０奪三振で勝利投手になっただけではなく、打っても３本塁打と圧巻の活躍を見せていた。