【「信長の忍び」23巻】 10月29日 発売 価格：759円

白泉社は、マンガ「信長の忍び」23巻を本日10月29日に発売した。価格は759円。

本作は、白泉社が刊行している青年誌「ヤングアニマル」にて17年間連載された重野なおき氏による戦国時代を題材にした4コマギャグマンガ作品。本日発売の23巻が最終刊となる。

【あらすじ】

光秀の策略により信長から遠ざけられてしまった千鳥と助蔵。

これから行われる凶行を知る由もなく、秀吉のもとへと向かう2人だが千鳥の勘が、信長に危機が迫っていることを察知して――。

「急がないと……信長様がいなくなっちゃう……」

とうとう始まる本能寺の変。

歴史上最大の事件の裏で、ひとりの忍びが奔走する。

超巨弾戦記ギャグ4コマ、堂々の最終巻!!

□「信長の忍び」第1話の試し読みのページ

TVアニメ化で秀吉役を熱演！ 声優・山口勝平さんから推薦コメント

発売にあわせて、TVアニメ「信長の忍び」で秀吉役を熱演した山口勝平さんから推薦コメントが到着。原作ファンにとって微笑ましい、信長と秀吉のやり取りにかけたコメントで、最終刊を盛り上げている。

【山口勝平さん 推薦コメント】

誰も悪くないし、みんな愛しい！

こんな本能寺、重野先生じゃないと描けなかったでしょう。

大河ドラマな4コママンガをありがとう！

17年間おつかれさまでしたー!!

お礼に美濃柿持って行くでござい、、、あっ！ ぶちゃ。

「信長の忍び」(C)重野なおき／白泉社

読売KODOMO新聞と朝日小学生新聞に広告登場

10月23日掲載「読売KODOMO新聞」全3段カラー広告 「信長の忍び23」（重野なおき／白泉社）

10月29日掲載「朝日小学生新聞」全5段モノクロ広告 「信長の忍び23」（重野なおき／白泉社）

【現役小学生 推薦コメント】

「おもしろいところ、かなしいところを読みながら のぶながのれきしをまなべます」

（けん人・小学2年生）

「助蔵くんと信長様の千鳥ちゃんに対するツッコミがとても面白い。あと、れきしの勉強にもなる。」

（こうぺん大好き・小学4年生）

「ギャグセンスもあり、歴史を学ぶこともできるので、素晴らしいと思います。一瞬で心を掴まれました。」

（青・小学5年生）

「とても笑えるのに、ちゃんと歴史の勉強にもなるところがお気に入りです！ 私は信長さまと帰蝶さまのやりとりが面白くて大好きです！」

（ＨＡＲＵＫＯ・小学5年生）

