充実している者が放つ輝きだ。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月28日の第2試合にBEAST X・中田花奈（連盟）が出場。3年目のシーズンで健闘し、芸能活動でも大きな話題になる中、抜群のスタイルと笑顔でファンの心を踊らせた。

【映像】写真集も大好評！中田花奈の抜群スタイル

アイドルグループ・乃木坂46のメンバーとして芸能界入りし、卒業後はタレント活動も継続している中田。麻雀カフェの経営にプロ雀士としての活動、さらに芸能界では幅広い番組出演のほか、最近では抜群のスタイルを惜しげもなく披露するグラビア活動が大きな注目を集め、つい先日も新たなデジタル写真集のリリースを発表したばかりだ。

Mリーグでは過去2年、強敵を相手に苦しんだが、今シーズンは持ち味である守備的な麻雀を徹底し、少しでも上の着順を取ることに集中。前回出場時には、待望の今期初勝利をゲットしていた。麻雀界・芸能界ともに充実した日々を送っていることが表情にも出るのか、入場シーンでは大人の雰囲気漂うボリュームあるヘアスタイルとともに、笑顔で入場。ファンからは一斉に「中田かわいいやんけ」「ええ顔してるやん」「楽しもうとしてる、良い」「めちゃくちゃ可愛い」「お美しい」と、喜びの声が大量に寄せられていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

