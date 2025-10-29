美女2人の間でふらふらと揺れるイケメン経営者の言葉に「どのツラさげて言ってんだよ！」と俳優の山本舞香がつっこむシーンがあった。

【映像】イケメン経営者がガチで二股している様子（苦しい言い訳も）

『ラブキャッチャージャパン』は、真実の愛を求めるラブキャッチャーと、賞金を狙うマネーキャッチャー、事前にいずれかを選択した男女10名が、自らが選んだ"正体"を隠した状態で8日間の特別な共同生活に参加する恋愛リアリティー番組。最終告白でラブキャッチャーはマネーキャッチャーに騙されず、ラブキャッチャー同士で真実の愛をみつけられるとカップル誕生。マネーキャッチャーはラブキャッチャーを見極め、カップル成立すると賞金が得られる。シーズン2をスタジオで見届けるのは、見取り図の盛山晋太郎とリリー、声優でタレントの木村昴、俳優の山本舞香、YouTuberのとうあ。

うらら（25歳／絵本作家志望）一筋と言いながらも、えみり（26歳／IT企業勤務）からのアプローチに揺れているまさお（24歳／経営者）。「うららを信じていきたい気持ちはあるんですけど、最後の最後でえみりちゃんの素直さがドンと勝ってくるのかそれともうららを信じようって思えるのか、自分の中でまだわかんない」とインタビューで答え、スタジオのとうあ＆山本から「ほんとに！」「どのツラさげて言ってんだよ！」と怒りのツッコミを入れられていた。

マネーとしてうららとまさおの仲を引き裂こうと暗躍するえみりは昨日自分がまさおの不誠実な態度をうららに密告したことで「うららちゃんだいぶ怒ってました。まさおナシみたいな感じになってて」とニヤリ。

しかし、グループデートで訪れた竹富島でまさおの隣をゲットするも「揺れてるっぽいけどずっとうららちゃんを気にしてる感じが伝わってくるし、本人がずっと悩んで迷ってる感じとか困ってる風に見えるんですよ私には。この状況むずいなと思ってます」と複雑な心境を語った。そして「笑ってないよまさおくん」とまさおに指摘するえみり。「え、笑ってるよ？楽しいよ？」とカラ元気を出すまさおに「なんかさ、ちょい暗く見える」と心配する素振りを見せつつ、後のインタビューでは「たぶん本人の心が追い付いてなくて、答えてくれない感じがします」と冷静な考察を語った。