「シャルロット」日比谷萌甘さんが甘々グラビア「週刊少年サンデー 48号」本日発売
【週刊少年サンデー 48号】 10月29日 発売 価格：380円
小学館は「週刊少年サンデー48号」を10月29日に発売した。価格は380円。
表紙と巻頭グラビアには、平均年齢が若く、甘く可愛いと評判のアイドルグループ「シャルロット」のリーダー日比谷萌甘（もか）さんが初登場。
マンガの巻頭カラーは、原作・詩石灯氏、マンガ・月越優希氏による新連載「吾が君散るらむ」が73ページの大ボリュームで掲載されている。
センターカラーには、連載1周年の「シテの花 ー能楽師・葉賀琥太朗の咲き方ー」のほか、「カグライ ～神楽と雷人～」、「ヴァンパイドル滾」、「百瀬アキラの初恋破綻中。」が登場している。
