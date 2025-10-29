『Popteen vs egg MODELS CRUSH』の#1が放送。17歳のハーフモデルが「生ぬるい空気」などとオーディションで酷評され、涙を流すシーンがあった。

【映像】制服姿でウォーキング披露する17歳ハーフモデル

『Popteen vs egg MODELS CRUSH』は、人気モデルたちによるバトルリアリティショー。人気ティーン雑誌『Popteen』と『egg』の初コラボ雑誌刊行が決定し、合同雑誌の表紙と誌面のページをかけた二誌合同の一大オーディションプロジェクトが開催された。同番組は、オーディションの一部始終に密着しモデルたちの真剣勝負の様子に迫る。番組MCは藤田ニコルとゆうちゃみが務める。

最初の戦いは「ランウェイバトル」。テーマに沿った衣装と世界観でランウェイを歩く戦いで、そのテーマは自分たちで決めるというルール。それぞれの雑誌の中から5人が選抜される。

ランウェイバトルに向けた練習兼オーディションの日。Popteenモデル全員が歩き終えると、先生は厳しい表情で「なんのオーディションをしていたのかという迷走感がみんなに感じられた」「専属モデルになりたい人たちはたくさんいて、簡単に追い抜かれる」「生ぬるい空気」などと全体の雰囲気を酷評した。

ダメ出しを受けている最中、2023年4月に専属モデル入りしたブラジルと日本のハーフモデルである17歳のらーなんは、ボロボロと涙を流した。その後のインタビューでは「言われてる通りだなって思った。Popteenモデルとして確かに意識が足りてなかった」と反省の言葉を口にした。